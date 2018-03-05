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Порошенко рассказал, как нужно «принуждать Россию к миру»
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Порошенко рассказал, как нужно «принуждать Россию к миру» 

Ридус 11 часов назад
Фото: © president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко в понедельник провел в Киеве встречу с министром обороны Швеции Петером Хульквистом, на которой обвинил Москву в «газовом шантаже» и призвал усилить санкции против России.
«Подтвердив приверженность Украины мирному процессу, Петр Порошенко отметил необходимость «принуждения» России к миру, прежде всего через усиление оборонного потенциала Украины, увеличение санкционного и дипломатического давления на Москву», — сообщили в администрации президента Украины.
Порошенко выразил надежду, что страны северной Европы — Швеция, Финляндия и Дания — сыграют важную роль в том, чтобы «не дать Российской Федерации использовать инструменты газового шантажа против Европейского союза и Украины».
Одним из таких инструментов Порошенко назвал газопровод «Северный поток — 2», который «монополизирует поставки газа в ЕС со стороны РФ и нарушает принципы диверсификации». Он также обвинил Москву в нарушении решений Стокгольмского арбитража по делу в споре «Нафтогаза» и «Газпрома».
Российский газовый холдинг в понедельник официально уведомил НАК «Нафтогаз Украины» о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.
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