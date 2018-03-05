Разговаривать с Москвой о газе Киев позовет НАТО

Киев намерен поднять вопрос "газового шантажа со стороны РФ" на совете Украина-НАТО. В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо назвал это заявление очередным подтверждением того, что нынешняя Украина — это несостоявшееся государство.
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что представители Киева намерены поднять вопрос "газового шантажа со стороны России" на межпарламентском совете Украина-НАТО, который проходит в Одессе.
"Вместе с сопредседателем совета госпожой Рейнелл Андрейчук открыли заседание… в центре внимания последние деструктивные действия РФ: и газовый шантаж, и угрозы новым оружием", — написала в Facebook Геращенко.
Ранее "Газпром" прекратил поставки газа на Украину из-за отсутствия согласованного протокола о поставках. В субботу заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что российская компания начала процедуру расторжения контрактов в арбитраже Стокгольма.
В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо высказал мнение, что заявление Геращенко подтверждает одно: Украина находится под внешним управлением.
"Пожалуй, Ирина Геращенко проговорилась. Заявление украинского вице-спикера в очередной раз свидетельствует о том, что Украина — несостоявшееся государство, находящееся под внешним управлением, и что даже свои экономические вопросы в газовой сфере она будет решать через Североатлантический альянс, а не напрямую с Российской Федерацией. Но удивляться заявлению Ирины Геращенко не стоит, учитывая тот факт, что Киев покупает российский газ у Европы, вместо того, чтобы по более низкой цене приобретать его напрямую у Москвы. Абсурд — это давнишнее состояние украинской политики, которое только усугубилось после государственного переворота 2014 года. И я не удивлюсь, если представители Североатлантического альянса начнут предпринимать какие-то попытки разговаривать с Москвой на тему газовых отношений между Украиной и РФ. Это, конечно, абсурд, но исключать этого я бы не стал", — сказал Иван Мезюхо.