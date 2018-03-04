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«Львов не для польских господ»: радикалы устроили марш
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Во Львове радикалы провели факельное шествие под антипольскими лозунгами 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские радикалы провели во Львове факельный марш под антипольскими лозунгами, сообщило в воскресенье местное издание Zaxid.net.
>>Варшава: Украина исчерпала «ангельское терпение» Польши
Сообщается, что вечером 4 марта по центральным улицам Львова прошло факельное шествие активистов праворадикальных организаций, приуроченное ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича 5 марта 1950 года в бою с сотрудниками советских спецслужб.
"Марш по улицам города прошел под провокационными антипольскими лозунгами", — говорится в сообщении.
По данным СМИ, идя по центральным улицам города, радикалы выкрикивали лозунги "Город Львов не для польских господ", "Помни, чужак, здесь хозяин украинец", "Кто мы? Украинцы! Чего мы хотим? Власти!", "Наша земля — ​​наши герои", "Идея нации — против деградации" и другие. Как пояснил изданию один из организаторов шествия, этот лозунг связан с принятым в Польше законом о запрете "бандеровской" идеологии.
Закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской" идеологии, вступил в силу в Польше 1 марта.
В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
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