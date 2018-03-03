Михомайдан смешали с кровью и снегом

Украинские силовики снесли в центре Киева палаточный городок сторонников Михаила Саакашвили . Наблюдатели отметили особую жестокость правоохранителей: задержанных ставили на колени в снег, несколько человек госпитализированы с травмами и кровотечениями. Почему киевские власти решились на жестокий разгон михомайдана и грозит ли стране повтор сценария 2013 года?

В субботу в Киеве произошли массовые столкновения сотрудников правоохранительных органов со сторонниками бывшего губернатора Одесской области и экс-главы Грузии Михаила Саакашвили. Подобные стычки случались и ранее, но эта стала одной из самых серьезных за все время существования власти после госпереворота в 2014 году. Утром группа силовиков пришла с обыском в палаточный городок возле стен Верховной рады , где несколько месяцев проходит так называемый михомайдан.

Обыски проходили в рамках расследования двух дел — о беспорядках у Октябрьского дворца в декабре, где пострадали 60 силовиков, и о столкновениях у Рады 27 февраля — тогда ранения и травмы получили 14 полицейских.

Сначала обитатели городка попытались помешать правоохранителям. В ответ сотрудники нацгвардии жестоко разогнали лагерь. По официальным данным, задержаны около ста человек. Затем с помощью спецтехники городок был снесен, а мусор и конструкции вывезены на грузовиках. К вечеру субботы власти пообещали открыть здесь движение автомобилей.

В результате обысков было обнаружено девять гранат РГД-5, пять дымовых мин и коктейли Молотова. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов».

Если верить скандальному депутату Антону Геращенко, то в ходе обысков было обнаружено кресло Саакашвили, внешне похожее на трон из сериала «Игра престолов». «Чем бы дитя ни тешилось», — написал депутат в Twitter.

Очевидцы спецоперации называли задержания участников михомайдана унизительным. На кадрах видно, как людей ставили на колени и валили лицом в сугробы. Головы некоторых активистов были в крови. Сообщается, что шесть активистов госпитализированы с черепно-мозговыми травмами и ожогами. Медицинская помощь также понадобилась четверым стражам порядка.

Как рассказал комендант палаточного городка Андрей Архипцев, со стороны протестующих физически пострадали 72 человека.

«Людей продержали четыре часа в РУВД. Многим накладывали повязки прямо в суде. Потому что у многих пострадавших разбиты до крови головы. По одному отпускают. В городке уже снесли все наши палатки. Не дали забрать имущество, которое там оставалось», — сказал он.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко поддержал действия силовиков, заявив, что люди могут продолжать только мирные акции. В свою очередь член парламентской фракции «Самопомощь» Егор Соболев обвинил силовиков в «старых ментовских методах». По его словам, обнаруженные при обыске гранаты были подброшены.

В Сети операцию силовиков сравнили с действиями милиции при зачистке «Майдана» в 2013 году. Те события привели к радикализации протестов и свержению власти Виктора Януковича

Критикам полицейского рейда возразил замглавы парламентской фракции «Блока Петра Порошенко» Андрей Гончаренко . «Разгон и избиение студентов во времена Януковича на Майдане и то, что сегодня произошло под Радой, — это не просто две большие разницы, это полные противоположности», — сказал депутат, отметив, что происходившее было не мирным протестом, а «насилием над киевлянами».

Городок был разбит еще в прошлом году. Саакашвили, который ранее был лишен украинского гражданства и в середине февраля выдворен в Польшу, регулярно устраивал там акции. Сторонники Саакашвили требовали отставки президента Украины Петра Порошенко , проведения реформ, ограничения депутатской неприкосновенности и создания антикоррупционного суда. Некоторые из этих пунктов могут быть реализованы. Законопроект о создании такого суда прошел в парламенте первое чтение.

В партии Саакашвили «Движение новых сил» назвали разгон «уничтожением права на гражданскую позицию и любую протестную деятельность». Там напомнили, что акция была законной, поскольку заявка о ее бессрочном проведении была подана еще в октябре 2017 года. При этом активисты партии якобы покинули лагерь больше месяца назад, но на месте остались «военные и ветераны» силовой операции в Донбассе, в частности, представители «Движения освобождения», батальона «Донбасс» и «Революционных правых сил». По информации украинских СМИ, в городке дежурили сторонники нардепов Егора Соболева и Семена Семенченко

Политолог Александр Асафов не согласен с Гончаренко и считает уместным сравнение разгона силовиками михомайдана со штурмом палаточного городка на Майдане в 2013 году. Он рассказал, что в украинских СМИ публикуются многочисленные кадры из больниц, куда были доставлены покалеченные сторонники Саакашвили. «В Сети есть видео, на котором видно, что так называемые правоохранители достаточно жестко обходятся с представителями поддержки Саакашвили», — сказал Асафов газете ВЗГЛЯД

В то же время он указал на отсутствие гневных выступлений чиновников госдепа США , польского посла и других европейских чиновников, которые в 2013 году всячески выражали обеспокоенность и говорили о недопустимости подобных действий. «Внешняя медийная поддержка отсутствует. Очевидно, что это внутреннее дело суверенной демократической европейской страны и киевский режим распоряжается своей властью, как ему на то угодно без всякого международного внимания к этой несправедливости», — отметил политолог.

Асафов прогнозирует, что после разгона никаких последствий для власти не будет, «поскольку нет международной заинтересованности в смене режима». «В 2014 году госпереворот был подготовлен с участием иностранных держав, а сейчас об этом речь не идет. Поэтому несколько неосмотрительно говорить о том, что эти события могут стать толчком к сносу режима Порошенко», — уверен политолог.

Радикально выступать против власти не готовы в самом украинском обществе, которое сейчас «занято выживанием». Между тем участие оппозиционного политика Юлии Тимошенко в недавнем молитвенном завтраке в Вашингтоне и ее встреча со спецпредставителем госдепа по Украине Куртом Волкером говорит о наличии у американцев альтернативного варианта для Украины вместо Порошенко.

По словам эксперта, на Украине чуть ли не ежедневно происходят гражданские акции протеста, начиная с митингов «матерей АТО», шахтеров с обманутыми вкладчиками и заканчивая пикетом проституток. «Но они не массовые и не оставляют никакого следа в обществе. Нужно внешнее финансирование. В таком случае даже невинный митинг представительниц сексуслуг может привести к свержению власти», — подытожил Александр Асафов.