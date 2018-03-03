Украинский политолог: «Довели саму идею Майдана, протеста в такой форме до абсурда»

В Киеве сносят «Михо-майдан». Ранее полиция совершила его зачистку. В МВД сообщают о более 100 задержанных. Отмечается, что в палаточном городке сторонников Михаила Саакашвили нашли более десяти боевых гранат. В ходе столкновений протестующие подожгли шины. Сообщается, что с обеих сторон есть раненые. Диагнозы: черепно-мозговые травмы, газовые ожоги.

Ранее начальник департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко заявил, что действия правоохранительных органов обусловлены постановлением суда и проходят в рамках расследования ряда уголовных дел.

Артем Шевченко начальник департамента коммуникаций МВД Украины «Никакого штурма не было. С самого утра, с 7:00, полиция начала проводить законные следственные действия. Есть решение суда в рамках расследования уголовных производств 2 марта и 27 февраля под парламентом, когда были нанесены травмы 14 полицейским. Проводился обыск территории и малых архитектурных форм».

Возле Верховной Рады 27 февраля прошли массовые мероприятия. Участники митинга принесли под стены здания покрышки и хотели их поджечь. Полиция пыталась прекратить их действия, однако участники акции начали бросать камни и бутылки с зажигательной смесью в сторону правоохранителей. 2 марта протестующие «Михо-майдана» начали сворачивать часть палаток. Говорит украинский журналист, политолог Игорь Петрук

Игорь Петрук украинский журналист, политолог «Все это время, покуда существовал там палаточный городок, протестующие пытались провоцировать власть на радикальные действия. И это постоянные были какие-то стычки. Я так понимаю, что сегодня — из той же истории. Палаточный городок стоит. Еще Саакашвили там заседал в палатке. Ну, это же наработанная схема — мы тут палатки поставим. Саакашвили уже нет в Украине. Как-то все пошло на спад. Видно даже, фотографии были обнародованы, что собирают палатки. Что произошло сейчас, в данный момент, сложно сказать. Киевляне не поддерживают это, потому что, да, есть определенное небольшое количество приверженцев этого всего, но этот лагерь выглядел смешно, потому что там было несколько человек дежуривших, там никого не было — так особо днем кто-то подходил, ночью там особо никого не было. Конец, грубо говоря. Довели саму идею Майдана, протеста вот в такой форме до абсурда. Маргинализировали полностью. Сейчас людям не до этого. Многие киевляне, с кем общался, они говорят: „Ну, понятно, ребята создают картинку для рос-ТВ“. Такое восприятие было. Что, в принципе, по российскому телевидению это показывали. Интересно, всегда ж так, с придыханием, что протесты, что Украина развалится скоро. Власть сменится. Ну, пока это не так. То есть это рутинная работа полиции, ничего здесь такого вот сверхъестественного. В Украине подобные протесты и подобные эксцессы уже стали такой штатной ситуацией, то есть, вы хотите протестовать мирно — пожалуйста. Будете бузить — будут задерживать».

Палаточный городок сторонников экс-президента Грузии , бывшего губернатора Одесской области Украины, лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили был поставлен под стенами Верховной Рады осенью 2017 года.