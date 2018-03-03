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Гранаты, поджоги: что происходит в Киеве
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Гранаты, поджоги: что происходит в Киеве 

Рамблер 4 часа назад
В палаточном городке под Верховной радой в Киеве произошли столкновения протестующих с полицейскими, сообщает «Украинская правда».
1/9  По словам очевидцев, полиция пришла в палаточный городок проводить следственные действия в связи с рядом уголовных дел.
Фото:
2/9  В ответ на это протестующие подожгли шины.
Фото:
3/9  Есть пострадавшие, как среди протестующих, так и среди сотрудников правоохранительных органов.
Фото:
4/9  У них черепно-мозговые травмы, газовые ожоги.
Фото:
5/9  В снегу во время операции была обнаружена граната. По версии полиции, она принадлежит одному из задержанных.
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6/9 
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7/9 
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8/9 
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9/9 
Фото:
Правоохранители освобождают проезжую часть улицы Грушевского.
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