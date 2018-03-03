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Гранаты, поджоги: что происходит в Киеве
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Гранаты, поджоги: что происходит в Киеве
Рамблер
4 часа назад
В палаточном городке под Верховной радой в Киеве произошли столкновения протестующих с полицейскими, сообщает «Украинская правда».
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По словам очевидцев, полиция пришла в палаточный городок проводить следственные действия в связи с рядом уголовных дел.
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Reuters
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В ответ на это протестующие подожгли шины.
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Reuters
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Есть пострадавшие, как среди протестующих, так и среди сотрудников правоохранительных органов.
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Reuters
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У них черепно-мозговые травмы, газовые ожоги.
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Reuters
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В снегу во время операции была обнаружена граната. По версии полиции, она принадлежит одному из задержанных.
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Артем Шевченко / Facebook
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Правоохранители освобождают проезжую часть улицы Грушевского.
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