Гранаты, поджоги: что происходит в Киеве 

По словам очевидцев, полиция пришла в палаточный городок проводить следственные действия в связи с рядом уголовных дел.

1/9 По словам очевидцев, полиция пришла в палаточный городок проводить следственные действия в связи с рядом уголовных дел.

В ответ на это протестующие подожгли шины.

2/9 В ответ на это протестующие подожгли шины.

Есть пострадавшие, как среди протестующих, так и среди сотрудников правоохранительных органов.

3/9 Есть пострадавшие, как среди протестующих, так и среди сотрудников правоохранительных органов.

5/9 В снегу во время операции была обнаружена граната. По версии полиции, она принадлежит одному из задержанных.