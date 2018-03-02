ООН заподозрили в работе на Россию

Украинский депутат заподозрил ООН в работе на Россию

Возмущение депутата Рады вызвала опубликованная 5 января на странице ООН в Facebook инфографика, на которой указано, что украинский язык является производным от русского.

>> Раду оскорбило родство украинского и русского языков «Украинский язык подан якобы как позднее ответвление от русского и как начавший формироваться значительно позже русского и белорусского. На этот лживый факт не обращать внимания мы не можем, поскольку это утверждение укладывается в ряд целенаправленных шагов по оценкам украинского языка (а соответственно — и украинского народа), которые взяты на вооружение в Кремле и не раз были озвучены [президентом России Владимиром] Путиным. Эти фейки постоянно повторяются российскими и, к сожалению, украинскими СМИ. Сейчас видим новый этап этого наступления — с использованием ООН», — написал он. «Москва навязывает мнение, что Украина — это политический проект, который оказался неудачным, и им якобы нужно исправить эту историческую ошибку. Это и есть стратегическая цель Кремля», — добавил Тетерук. Также он потребовал у Верховной Рады, Министерства иностранных дел Украины, постоянного представителя страны при ООН и Министерства информационной политики реакции на этот «антиукраинский информационный удар». «Обращаю ваше внимание на то, что Кремлем к информационным атакам привлечены такие авторитетные представительства, как ООН и ЮНЕСКО», — подчеркнул депутат Рады.

Вечером 2 марта вызвавшая негодование Тетерука публикация была удалена из аккаунта ООН в Facebook. Причины, по которым изображение было убрано со страницы, не указываются.