Порошенко призвал разрушить «коварные планы» «Газпрома»

Президент Украины Петр Порошенко призвал граждан страны понизить температуру в своих домах, чтобы противостоять «Газпрому» . Об этом Порошенко написал в своем Facebook. Запись снабжена тегом #прикрути.

«Российский газовый монополист проиграл нам спор в Стокгольме и теперь, чтобы дискредитировать Украину, снизил давление на 20%. Так Кремль хочет дискредитировать нашу страну. Давайте вместе разрушим этот коварный план. Для этого достаточно уменьшить температуру в жилищах на один градус», — говорится в сообщении Порошенко.

Президент Украины заверил граждан, что сам уже «прикрутил» вентиль и призвал госучреждения и граждан последовать его примеру, а также максимально избегать потерь тепла в домах.

Порошенко назвал #прикрути «важной инициативой „Нафтогаза Украины“, которая поможет „сплотиться против очередной провокации Кремля“.

»Меня проинформировали после очень внимательного изучения контракта между НАК «Нафтогаз Украины» и РАО «Газпром»: контрактом не предусмотрено его расторжение в одностороннем порядке, и такие заявления «Газпрома» могут объясняться только одним — нежеланием исполнять свои контрактные обязательства», — добавил Порошенко.

2 марта Киев объявил кризисный план по экономии газа в связи с тем, что «Газпром» отказался поставлять топливо на Украину и вернул «Нафтогазу» предоплату за март.