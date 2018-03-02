Новые горизонты Саакашвили. Дело Бендера живет и процветает

Человек без гражданства Михаил Саакашвили неплохо заработал на политических перформансах на Украине . Так, на счета его партии в прошлом году поступило около двух с половиной миллионов гривен членских и благотворительных взносов.

Напомню, «Руху новых сыл» ("Движению новых сил") всего-то без году неделя, партия не участвовала ни в одних выборах, не имеет собственных представителей в парламенте.

Кто же торопится отдавать свои честно заработанные грузинскому гастролеру? Что рассчитывают получить взамен спонсоры? Неужели еще кто-то верит в его сказки о реформах и борьбе с коррупцией?

Между тем, генпрокуратура Украины обвиняет Саакашвили в получении полумиллиона долларов от соратников Януковича на организацию митингов. А генпрокурор Луценко утверждает, что есть и доказательства и показания свидетелей. Впрочем, у этих двоих, Саакашвили и Луценко, свои давние «высокие отношения». Говорят, недавно нетрезвый генпрокурор с топором в руках напал на сторонников депортированного экс-губернатора Одесской области и экс-президента Грузии , которые пикетируют особняк главы ГПУ.

Впрочем, откуда бы ни пришли деньги, похоже, они уже потрачены. И хотя бабушка, мама и супруга Михаила Саакашвили, по его собственному признанию, неплохо зарабатывают, у них он денег не просит. Приходится через социальные сети просить своих фанатов опять скинуться: «кто что может на борьбу с коррупцией и барыгами во власти».

На что пошли полученные миллионы — на митинги или личные расходы? Это вопрос. Еще в Грузии было озвучено подозрение в растрате бюджетных средств на личные нужды в особо крупных размерах. Речь идет о сумме примерно в четыре миллиона долларов.

Сегодня Михаил Николозович — в Нидерландах , собирает новые силы на борьбу. Кто поможет ему сейчас и долго будет ли терпеть его Европа — сказать сложно. Тем более что к выходцам из Грузии с неясными источниками доходов сейчас в Старом Свете относятся весьма настороженно. Например, власти Испании сообщают о массовых задержаниях «грузинской мафии». А в Германии полиция констатирует, что ущерб от преступных действий выходцев из Грузии с каждым годом растет и исчисляется сотнями миллионов евро.

Так что у Саакашвили непростой выбор — либо идти до конца и добиваться свержения власти на Украине. Либо доказывать европейцам, что он — не криминальный авторитет и деньги у людей не ворует, потому что они сами ему отдают.

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