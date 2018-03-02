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В ООН высказались о сайте «Миротворец»
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В ООН заявили, что сайт «Миротворец» нарушает права человека 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Украинский сайт «Миротворец», публикующие персональные данные тысяч людей, в том числе сотрудников СМИ, нарушает их право на частную жизнь и презумпцию невиновности. Об этом заявил заместитель главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро.
«Как мы уже подчёркивали, такая ситуация является нарушением права на частную жизнь и презумпцию невиновности. Там публикуют фото, полные имена, а зачастую даже адрес, по которому журналисты проживают», — цитирует Моро агентство «Украинские новости».
>> Бондарчук попал в базу данных сайта «Миротворец»
Он отметил, что некоторые банки отказывают в предоставлении кредитов лицам, которые указаны в базе данных украинского ресурса.
В феврале бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о намерении создать «Миротворец» для поддерживающих Порошенко депутатов.
Кроме того, в середине января в Литве появился аналог украинского сайта под названием Vatnikas.
RT на русском: последние новости
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