Порошенко уверен в покрытии дефицита газа на Украине

Порошенко заявил о полном покрытии дефицита газа на Украине

По словам украинского лидера, в настоящий момент на Украину увеличились поставки газа из Европейского союза

«Можем сказать, что критическая ситуация уже позади», — заявил украинский лидер в эфире телеканала «112». Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что дефицит газа в стране полностью покрыт.

Украинский лидер отметил, что в настоящий момент на Украину увеличились поставки газа из Европейского союза, в частности, из Польши, Словакии и Венгрии.

По словам Порошенко, 2 марта Украина сократила потребление голубого топлива на 14%.

На Украине 2 марта было введено временное ограничение на потребление голубого топлива с целью экономии его запасов. Руководство «Нафтогаза» предложило акцию под названием «Прикрути», в рамках которой украинцам предлагалось снизить температуру в домах, чтобы не сжигать дополнительных объемов газа.

Позже к акции присоединился и Петр Порошенко, который обратился с призывом к госучреждениям поступить также.