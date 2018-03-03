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Порошенко уверен в покрытии дефицита газа на Украине
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Порошенко заявил о полном покрытии дефицита газа на Украине 

ТК «Звезда» 3 марта 2018
Фото: EPA
По словам украинского лидера, в настоящий момент на Украину увеличились поставки газа из Европейского союза.
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что дефицит газа в стране полностью покрыт.
«Можем сказать, что критическая ситуация уже позади», — заявил украинский лидер в эфире телеканала «112».
Украинский лидер отметил, что в настоящий момент на Украину увеличились поставки газа из Европейского союза, в частности, из Польши, Словакии и Венгрии.
По словам Порошенко, 2 марта Украина сократила потребление голубого топлива на 14%.
Ранее сообщалось, что руководство российской компании «Газпром» объявило о старте процедуры расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа.
На Украине 2 марта было введено временное ограничение на потребление голубого топлива с целью экономии его запасов. Руководство «Нафтогаза» предложило акцию под названием «Прикрути», в рамках которой украинцам предлагалось снизить температуру в домах, чтобы не сжигать дополнительных объемов газа.
Позже к акции присоединился и Петр Порошенко, который обратился с призывом к госучреждениям поступить также.
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