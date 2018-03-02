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«Двадцать корпоративов вместо тысячи». Они потеряли Россию
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«Двадцать корпоративов вместо тысячи»: Данилко раскрыл, чего стоила украинским артистам потеря России 

ФБА «Экономика сегодня» 2 марта 2018
Фото: Maxim Burlak / Russian Look
Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, рассказал на украинском ТВ, чего стоила артистам Незалежной потеря российского рынка.
Данилко в эфире канала "112 Украина" признался, что политическая ситуация между Россией и Украиной оказала серьезное влияние на его карьеру и личную жизнь.
"Конечно, влияет. Влияет на отношения с коллегами и друзьями в России. Со многими реально мы не общаемся — как-то они думают… Мне обидно за ситуацию. Я ушел из такой публичности с персонажем Сердючкой, не выступаю на телевидении", — заявил артист.
По словам Данилко, у украинских исполнителей из-за потери российского рынка во много раз упало число выступлений.
В ответ на вопрос телеведущей о влиянии политики на график концертов украинцев, певец признал: "Очень сильно сократилось количество корпоративов. Условно говоря, была тысяча корпоративов, а сейчас 20".
При этом Данилко признал, что организация выступлений украинских артистов за пределами страны "достаточно дорого стоит". Касательно коллектива Верки Сердючки он уточнил: "Если приезжает коллектив в 26 человек, то это плюс накладные расходы". По этой причине, утверждает исполнитель, позволить себе такие корпоративы могут только очень обеспеченные люди.
Также певец рассказал, что бизнесмены, желающие пригласить Верку Сердючку и других украинских артистов, выбирают для корпоративов третьи страны, поскольку не хотят "подставлять" исполнителей выступлениями в РФ.
"Гуляют не в Москве, а, допустим, в Париже или Швейцарии. Конечно, это в основном очень обеспеченные люди. И я вам скажу, что очень воспитанные — ни разу не было случаев, так сказать, быдловства", — признал Данилко.
Отметим, Украина на государственном уровне ограничила выступления своих артистов в России — соответствующий указ в конце 2017 года подписал президент страны Петр Порошенко. Данилко выступил с критикой данного решения Киева, а также сделал ряд других заявлений об антироссийской политике Украины, в частности "декоммунизации" достопримечательностей советских лет.
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