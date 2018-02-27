Украинский министр объяснил свой обморок после слов о РФ

Министр информационной политики Украины Юрий Стець прокомментировал свое падение во время выступления с вступительным словом на форуме «Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления».

>> Украинский министр упал в обморок после слов о РФ «Очевидно, что обсуждать свое здоровье в прессе мне бы не очень хотелось. Но иначе прекратить спекуляции на этой теме не получится. Да, действительно, мне стало плохо. Слава Богу, до потери сознания дело не дошло», — цитирует Стеця агентство УНИАН.

Напомним, что 26 февраля украинскому министру стало плохо, когда он эмоционально критиковал Россию.