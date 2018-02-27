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Украинский министр объяснил свой обморок после слов о РФ
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Украинский министр объяснил свой обморок после слов о РФ 

Рамблер 2 часа назад
Министр информационной политики Украины Юрий Стець прокомментировал свое падение во время выступления с вступительным словом на форуме «Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления».
>> Украинский министр упал в обморок после слов о РФ
«Очевидно, что обсуждать свое здоровье в прессе мне бы не очень хотелось. Но иначе прекратить спекуляции на этой теме не получится. Да, действительно, мне стало плохо. Слава Богу, до потери сознания дело не дошло», — цитирует Стеця агентство УНИАН.
Напомним, что 26 февраля украинскому министру стало плохо, когда он эмоционально критиковал Россию.
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