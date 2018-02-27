У Верховной рады произошли столкновения

По его словам, протестующие попытались поджечь автомобильные шины, а правоохранители — помешать им. После этого сторонники Саакашвили начали бросить в полицейских камни.

В результате пострадали двое сотрудников полиции, а девять «провокаторов» были задержаны.

Также парламентарий высказал предположение, что «заказная провокация» произошла «за деньги россиян».

Между тем его коллега Ирина Геращенко сообщила, что бойцы Национальной гвардии рассказали ей, что камни в них бросали в том числе депутаты Верховной Рады. По ее словам, «это преступление» — кидаться камнями в нацгвардейцев, которые «вчера вернулись со второй линии фронта».

В партии «Рух нових сил», лидером которой является Саакашвили, заявили, что не принимали участия в организации акции, а ее представители уже больше месяца «не присутствуют» в палаточном лагере у стен парламента Украины.

В середине февраля Саакашвили сообщал, что ему «необходимо» вернуться на Украину и «сменить ситуацию».