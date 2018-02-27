Ещё
У Верховной рады произошли столкновения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Американцы, помогите! Рыбка решилась на сделку
Американцы, помогите! Рыбка решилась на сделку

У Верховной рады произошли столкновения 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Сторонники бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили устроили «провокацию» у здания украинского парламента, сообщает местный канал «112» со ссылкой на депутата Рады Антона Геращенко.
По его словам, протестующие попытались поджечь автомобильные шины, а правоохранители — помешать им. После этого сторонники Саакашвили начали бросить в полицейских камни.
В результате пострадали двое сотрудников полиции, а девять «провокаторов» были задержаны.
Также парламентарий высказал предположение, что «заказная провокация» произошла «за деньги россиян».
Между тем его коллега Ирина Геращенко сообщила, что бойцы Национальной гвардии рассказали ей, что камни в них бросали в том числе депутаты Верховной Рады. По ее словам, «это преступление» — кидаться камнями в нацгвардейцев, которые «вчера вернулись со второй линии фронта».
В партии «Рух нових сил», лидером которой является Саакашвили, заявили, что не принимали участия в организации акции, а ее представители уже больше месяца «не присутствуют» в палаточном лагере у стен парламента Украины.
В середине февраля Саакашвили сообщал, что ему «необходимо» вернуться на Украину и «сменить ситуацию».
 Ещё 30 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержанный польский журналист попросил о помощи156
В ДНР прошли массовые аресты148
На претендента на воровской «трон» РФ открыта охота56
Путин расширил полномочия ФСО427
У Мацейчука нашли благодарности от украинских карателей122
Видео
00:46
Американцы, помогите! Рыбка решилась на сделку
Шоу-бизнес
03:12
Первый канал прокомментировал скандал с Якубовичем
Шоу-бизнес
00:42
Крым частично обесточен
Происшествия
04:17
Малахова заподозрили в провокации против Якубовича
Шоу-бизнес
01:33
В столкновениях у Рады пострадали 14 полицейских
Украина Происшествия
00:41
«Осознавал, что в автобусе гражданские, но приказал стрелять»
Происшествия Статьи
03:12
СК показал видео драки в больнице Ельца
Происшествия
00:40
Украина подготовила «жесткий» ответ России
Украина В мире
01:21
«Я вам помогу». Соловьев объяснил украинцу путь РФ
Общество Украина
00:23
Свекр слишком горячо поцеловал невесту сына
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение