Украина нашла интересный способ вернуть Крым 

Украинские чиновники нашли новый способ возвращения Крыма.
Председатель Генической райгосадминистрации Александр Воробьев поделился планами присоединения полуострова с помощью троллейбусов, передает РИА Новости.
Мэр украинского Гениченска Воробьев для поддержки Крыма анонсировал великий троллейбусный проект с маршрутом Гениченск — Керчь. @Mayskolpino pic.twitter.com/ckbzoFbDp5— ❝ОВОД❞ 🔹 (@engineer_37) 27 февраля 2018 г.
Видеозапись выступления главы Геническа опубликована в Twitter.
«Я тут вместе с вами начинаю великий проект по возвращению Крыма», — заявил Воробьев.
По его словам, жители полуострова ощутят «большой проект троллейбусного маршрута "Геническ — Керчь"», а запуск маршрута продемонстрирует, что Украина является «единой державой».