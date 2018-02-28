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Украина нашла интересный способ вернуть Крым
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Украина нашла интересный способ вернуть Крым 

Рамблер 21 минуту назад
Украинские чиновники нашли новый способ возвращения Крыма.
Председатель Генической райгосадминистрации Александр Воробьев поделился планами присоединения полуострова с помощью троллейбусов, передает РИА Новости.
Видеозапись выступления главы Геническа опубликована в Twitter.
«Я тут вместе с вами начинаю великий проект по возвращению Крыма», — заявил Воробьев.
По его словам, жители полуострова ощутят «большой проект троллейбусного маршрута "Геническ — Керчь"», а запуск маршрута продемонстрирует, что Украина является «единой державой».
 Ещё 8 источников 
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