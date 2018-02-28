Украина нашла интересный способ вернуть Крым

Украинские чиновники нашли новый способ возвращения Крыма.

Мэр украинского Гениченска Воробьев для поддержки Крыма анонсировал великий троллейбусный проект с маршрутом Гениченск — Керчь. @Mayskolpino pic.twitter.com/ckbzoFbDp5— ❝ОВОД❞ 🔹 (@engineer_37) 27 февраля 2018 г.

Видеозапись выступления главы Геническа опубликована в Twitter.

«Я тут вместе с вами начинаю великий проект по возвращению Крыма», — заявил Воробьев.

По его словам, жители полуострова ощутят «большой проект троллейбусного маршрута "Геническ — Керчь"», а запуск маршрута продемонстрирует, что Украина является «единой державой».