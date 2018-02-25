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В Киеве осквернили могилу поэтессы Леси Украинки
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В Киеве осквернили могилу украинской поэтессы Леси Украинки 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ГУНП Харьковской области в facebook
Неизвестные в Киеве осквернили могилу украинской поэтессы Леси Украинки, похитив с её памятника бронзовые гирлянды. Об этом сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский. По его словам, акт вандализма был совершён в День рождения поэтессы.
«25 февраля — День рождения Леси Украинки. Накануне, как и в предыдущие годы, к её могиле на Байковом кладбище пришли писатели, работники Публичной библиотеки имени Леси Украинки, поклонники таланта Леси. И буквально остолбенели, увидев разорённый памятник великой поэтессе. От величественных бронзовых гирлянд, которые со всех сторон украшали памятник, остались лишь металлические штыри», — написал он.
Сидоржевский добавил, что в союзе намерены обратиться в полицию в связи с произошедшим, а также в Министерство культуры с просьбой восстановить памятник.
Ранее сообщалось, что во Львовской области украли голову памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко.
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