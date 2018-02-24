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Украина приготовилась к полномасштабной войне с РФ
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Украина приготовилась к полномасштабной войне с Россией 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Reuters
Украина готова к отражению «полномасштабной агрессии» со стороны России. Об этом украинской службе «Радио Свобода» заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко.
«Эксперты определяют готовность России [к широкомасштабной войне] через три года, а мы определяем разные сроки готовности и различные масштабы как провокационных действий, так и возможной широкомасштабной операции, широкомасштабной агрессии по отношению к Украине. У нас есть отработанные планы на различные варианты с учетом тех угроз, которые существуют вокруг Украины, и мы готовим войска к обороне своей страны», — заявил он.
Также Муженко подчеркнул, что Украине нужно быть готовой отразить агрессию в любое время.
«Мы должны быть готовы и в этот момент, и завтра, и через неделю, и через год, и через три года, и до того момента, пока такая угроза не исчезнет в отношении Украины. Я имею в виду угрозу военной агрессии в отношении Украины», — указал начальник Генштаба страны.
Муженко добавил, что обещанные армии танки «Оплот» поступят в ее распоряжение только в конце текущего года.
«Мы ожидали в конце прошлого — начале этого года получения танков, но, исходя из определенных технических причин, то есть возможностей нашей оборонной промышленности, мы предполагаем, что такие танки получим до конца 2018 года», — предположил он.
Ранее начальник украинского Генштаба заявил о том, что Киев завершает антитеррористическую операцию (АТО) в Донецкой и Луганской областях страны и меняет формат военной операции в регионе.
«Мы перейдем к операции Объединенных сил», — рассказал Муженко.
Руководство операцией Объединенных сил будет возложено на специально созданный штаб, подчеркнул он. По словам Муженко, изменение формата позволит «более эффективно и в рамках правового поля» задействовать военнослужащих ВСУ.
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 Ещё 12 источников 
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