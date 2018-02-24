Украина приготовилась к полномасштабной войне с РФ

Украина приготовилась к полномасштабной войне с Россией

«Эксперты определяют готовность России [к широкомасштабной войне] через три года, а мы определяем разные сроки готовности и различные масштабы как провокационных действий, так и возможной широкомасштабной операции, широкомасштабной агрессии по отношению к Украине. У нас есть отработанные планы на различные варианты с учетом тех угроз, которые существуют вокруг Украины, и мы готовим войска к обороне своей страны», — заявил он. Украина готова к отражению «полномасштабной агрессии» со стороны России. Об этом украинской службе «Радио Свобода» заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко

Также Муженко подчеркнул, что Украине нужно быть готовой отразить агрессию в любое время.

«Мы должны быть готовы и в этот момент, и завтра, и через неделю, и через год, и через три года, и до того момента, пока такая угроза не исчезнет в отношении Украины. Я имею в виду угрозу военной агрессии в отношении Украины», — указал начальник Генштаба страны.

Муженко добавил, что обещанные армии танки «Оплот» поступят в ее распоряжение только в конце текущего года.

«Мы ожидали в конце прошлого — начале этого года получения танков, но, исходя из определенных технических причин, то есть возможностей нашей оборонной промышленности, мы предполагаем, что такие танки получим до конца 2018 года», — предположил он.

Ранее начальник украинского Генштаба заявил о том, что Киев завершает антитеррористическую операцию (АТО) в Донецкой и Луганской областях страны и меняет формат военной операции в регионе.

«Мы перейдем к операции Объединенных сил», — рассказал Муженко.

Руководство операцией Объединенных сил будет возложено на специально созданный штаб, подчеркнул он. По словам Муженко, изменение формата позволит «более эффективно и в рамках правового поля» задействовать военнослужащих ВСУ.