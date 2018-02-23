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Украина направила России ноту протеста
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МИД Украины направил ноту Москве в связи с проведением в Крыму выборов президента РФ 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Москве в связи с проведением 18 марта выборов президента РФ на территории Крыма. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.
"Отправили ноту МИД РФ: 1. Решительный протест против выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма. 2. Предостерегли от попыток организации выборов на территории оккупированного Донбасса. 3. Отметили, что не может быть никаких выборов в диппредставительстве РФ на территории Украины без полного исполнения первых двух условий", — написал он на своей странице в Twitter.
Он также заявил, что Киев будет работать над тем, чтобы "все причастные к выборам президента РФ на территории оккупированного Крыма попали под соответствующие санкции".
После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. Президент России Владимир Путин 18 марта того же года подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказывается признавать Крым частью России и считает ее оккупированной.
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