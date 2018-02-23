Украина направила России ноту протеста

МИД Украины направил ноту Москве в связи с проведением в Крыму выборов президента РФ

"Отправили ноту МИД РФ: 1. Решительный протест против выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма. 2. Предостерегли от попыток организации выборов на территории оккупированного Донбасса. 3. Отметили, что не может быть никаких выборов в диппредставительстве РФ на территории Украины без полного исполнения первых двух условий", — написал он на своей странице в Twitter. Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Москве в связи с проведением 18 марта выборов президента РФ на территории Крыма. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

Он также заявил, что Киев будет работать над тем, чтобы "все причастные к выборам президента РФ на территории оккупированного Крыма попали под соответствующие санкции".