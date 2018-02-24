Ещё
Кучма назвал Украину неполноценным государством
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
CAS дисквалифицировал бобслеистку Сергееву
CAS дисквалифицировал бобслеистку Сергееву

Кучма заявил, что Украина никогда не была полноценным государством 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко
Экс-президент Леонид Кучма заявил, что Украина никогда не была полноценным государством, а народ страны сегодня находится в ужасном положении. Его слова приводит "Украина.ру".
"Украина никогда не была государством в полном смысле этого слова, а сегодняшнее положение украинцев ужасно. 75% валового продукта — наши долги. Это ужас. А кто за них платить будет? Если сейчас не даст Международный валютный фонд, что объявлять дефолт?" — заявил он.
Политик уверен, что к такому положению страну привели депутаты Рады и властная элита страны. При этом Кучма отметил, что сегодня политики говорят о предстоящих президентских и парламентских выборах, забыв об условиях жизни населения и состоянии национальной экономики.
Кроме того, как отметил Кучма, на прошедшей на прошлой неделе Мюнхенской конференции по безопасности Украина "оказалась на задворках". "Если бы не поехал туда президент и не напомнил, что мы на европейской карте, так наверняка бы и забыли. Вот что страшно. И над этим надо думать", — заявил он.
Ранее Кучма выразил сожаление о том, что в законе о реинтеграции Донбасса, подписанном Петром Порошенко, нет упоминания о минских соглашениях, а также назвал принятый документ политическим.
РИА Новости: последние новости
Заявления Киева не отразятся на выборах президента в Крыму, уверены в ЦИК Савченко предрекла "большую войну" СБ Украины напомнила, что неоднократно предлагала закрыть Россотрудничество
 Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
70-летняя Ротару вышла замуж126
В Сирию прилетели еще два Су-57162
Известный шансонье убит в Москве104
Люди гибнут, пытаясь найти клад хитрого миллионера25
Блогер о драке в студии: меня била «безумная ведьма»109
Видео
02:36
В центре Одессы захватили санаторий
Происшествия
00:31
Суд лишил любовницу Захарченко 20 млн рублей
Происшествия
01:00
Соловьев взбесил Панина
Шоу-бизнес
00:30
«Куриный кризис». KFC оказалась на грани краха
Компании В мире
01:00
70-летняя Ротару вышла замуж
Шоу-бизнес
01:02
«Говорящая голова, что с тебя взять?»: экс-командир «Беркута» ответил украинцу
Украина
00:32
-32! Москвичам посоветовали быть осторожными
Общество Погода
00:30
Разъяренная мурена напала на дайвера
Происшествия
01:19
Аксенов рассказал, кто отстоял Крым в 2014 году
Политика
00:15
Пентагон оценил угрозу от российских Су-57 в Сирии
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение