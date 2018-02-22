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ЕС требует от Украины вернуть миллионы вложенных евро
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Евросоюз все же устал от Украины и забрал деньги 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Angelos Tzortzinis
Евросоюз взыщет с Украины восемь миллионов евро, перечисленных на развитие 10 контрольно-пропускных пунктов на западной границе страны, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на официальное разъяснение Еврокомиссии. Прекращение финансирования проектов связано с многочисленными задержками и проволочками в их реализации.
>> Евросоюз устал от Украины и забрал деньги
В настоящее время все КПП находятся в процессе закрытия. Всего на их развитие планировалось выделить 29,2 миллиона евро, 10 из которых Евросоюз уже успел перечислить. В результате Украина освоила только два миллиона из этих средств, остальные восемь украинцам придется вернуть.
Как отмечает издание, остановка проектов Евросоюза из-за неполного использования средств не является исключительным случаем: это происходит в сотрудничестве с различными государствами, в том числе с членами ЕС. При этом газета констатирует, что данный случай свидетельствует о неготовности Украины использовать европейские фонды в полной мере.
О срыве реализации программы реконструкции украинских пограничных пунктов пропуска стало известно 20 февраля. Как сообщил Reuters высокопоставленный европейский дипломат, в ЕС существует «некоторая усталость от Украины».
В январе стало известно, что Европейский союз отказался предоставить 600 миллионов евро финансовой помощи Украине из-за того, что власти не выполнили четыре условия из 21, выдвинутого объединением. Речь идет о требованиях программы экономических реформ, например, отмены запрета на экспорт леса-кругляка и запуск автоматической проверки электронных деклараций.
ЕС начал выделять Украине кредиты с 2015 года при условии реализации согласованной с Брюсселем программы реформ в стране. Срок погашения кредитов составляет 15 лет. В феврале 2017 года было объявлено о выделении Украине кредита в размере 600 миллионов евро.
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