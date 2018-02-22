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Савченко блеснула познаниями о древних украх
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Надежда Савченко блеснула познаниями о древних украх 

Lenta.ru 5 часов назад
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что украинцы существовали за несколько веков до наступления нашей эры. Запись телепрограммы «Субъективные итоги» на канале NewsOne опубликована на YouTube.
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Савченко хотела объяснить телезрителям, что народ Украины никогда не нуждался во власти, и попыталась привести в качестве доказательств исторические факты. По ее словам, древние племена избирали правителей в случае опасности и сразу «сбрасывали» их, стоило опасности миновать.
«С прадавних времен, столетия с четвертого-пятого до нашей эры, или там после нашей эры… В любом случае, украинцы всегда, весь период развивались в том ракурсе, что становились индивидуалистами», — заявила депутат.
Ранее общественные и политические деятели Украины нередко высказывали спорные исторические концепции. Так, в ноябре 2016 года министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что население юго-востока страны не может воспринимать украинскую культуру из-за недостаточной генетической чистоты. Он назвал Запорожье и Донбасс «завезенными городами».
В мае 2015 года портал LB.ua сообщал, что министерство информационной политики Украины возглавил доктор политических наук Валерий Бебик, известный своей теорией о древних украх. По мнению Бебика, на территории Древней Украины жили четыре цивилизации, которые в VI-VIII тысячелетии до нашей эры сформировали цивилизации шумеров, Трои, Египта, Эллады и Романии.
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