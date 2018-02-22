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В ДНР появится народный трибунал
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Захарченко сообщил о создании народного трибунала в ДНР 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Власти самопровозглашённой Донецкой народной республики создадут народный трибунал по оценке военных преступлений украинских силовиков. Об этом заявил глава ДНР Александр Захарченко.
>> «Украинский Бонапарт»
«Мы сделаем народный трибунал, который будет осуждать действия… руководства страны», — цитирует Захарченко РИА Новости.
По его словам, подписанный президентом Украины Петром Порошенко закон о реинтеграции оправдывает преступные действия силовиков.
«На самом деле этот закон, который узаконивает военные преступления…, дает полную свободу на нарушение конституции и законов Украины», — подчеркнул глава ДНР.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что закон о реинтеграции Донбасса предполагает силовое решение на востоке Украины
20 февраля Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Он также поручил Минобороны изменить формат силовой операции в регионе.
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