Савченко предрекла «большую войну»

Через несколько лет наступит "большая война", которая затронет не только Украину и Россию, но и другие страны Европы. Об этом заявила депутат Верховной рады Надежда Савченков эфире телеканала ZIK.

"Я думаю, выхода есть два:года через четыре — максимум пять нас ждет большая война, где будут делиться границы не только Украины, а России и Европы в целом. И Украина, к сожалению, будет полигоном", — предположила Савченко. По мнению парламентария, миротворческая миссия не сможет решить вооруженный конфликт в Донбассе.

Другой вариант развития событий, по мнению политика, это "смена власти на Украине, смена власти в России и другие непредсказуемые пути".

Савченко не раз привлекала внимание СМИ своими неоднозначными высказываниями и поступками. Так, в эфире телеканала NewsOne она заявила о том, что украинцы с четвертого-пятого века до нашей эры "становились индивидуалистами".

Кроме того, ранее нардеп сообщила о намерении баллотироваться в президенты и уже начала собирать деньги на предвыборную кампанию.