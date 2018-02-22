Ещё
Савченко предрекла «большую войну»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Савченко предрекла «большую войну» 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: ТАСС
Через несколько лет наступит "большая война", которая затронет не только Украину и Россию, но и другие страны Европы. Об этом заявила депутат Верховной рады Надежда Савченков эфире телеканала ZIK.
По мнению парламентария, миротворческая миссия не сможет решить вооруженный конфликт в Донбассе.
"Я думаю, выхода есть два:года через четыре — максимум пять нас ждет большая война, где будут делиться границы не только Украины, а России и Европы в целом. И Украина, к сожалению, будет полигоном", — предположила Савченко.
>> Савченко блеснула познаниями о древних украх
Другой вариант развития событий, по мнению политика, это "смена власти на Украине, смена власти в России и другие непредсказуемые пути".
Савченко не раз привлекала внимание СМИ своими неоднозначными высказываниями и поступками. Так, в эфире телеканала NewsOne она заявила о том, что украинцы с четвертого-пятого века до нашей эры "становились индивидуалистами".
Кроме того, ранее нардеп сообщила о намерении баллотироваться в президенты и уже начала собирать деньги на предвыборную кампанию.
РИА Новости: последние новости
Украинский телеканал "Интер" проверят из-за "Кавказской пленницы" В украинских Черновцах разрешили вывешивать бандеровский флаг Крымский депутат ответил на претензии украинского "Черноморнефтегаза" к РФ
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пентагон оценил угрозу от российских Су-57 в Сирии81
Последствия драки ведущего и украинского эксперта657
США предупредили Ирак о последствиях покупки С-40080
В США высказались об ударах по россиянам в Сирии609
Украинский эксперт рассказал об избиении в прямом эфире104
Видео
01:00
Андреева объяснила уход из федерального эфира
Шоу-бизнес
00:59
Модель рассказала об ультиматуме Аршавина
Шоу-бизнес
01:36
Волочкова впала в ярость из-за телесюжета
Шоу-бизнес
02:21
Савченко блеснула познаниями о древних украх
Украина В мире
01:04
Дайверы встретили неопознанную подлодку в глубинах океана
Происшествия
01:51
Оценена вероятность блицкрига в Донбассе
Украина В мире
00:17
Малахова отругали за плохую форму
Шоу-бизнес
00:42
Полицейский спас выпавшего из окна ребенка
Происшествия
00:15
Появились данные о переброске Су-57 в Сирию
Армия Оружие
00:39
Московские дворники устроили драку из-за лопаты
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение