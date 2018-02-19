Немецкие СМИ: Порошенко больше не интересен миру

Судя по тому, что лишь немногочисленная публика слушала обвинительную речь президента Украины Петра Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности, тема «российского вторжения» больше не интересует мировое сообщество, пишет немецкая газета Die Zeit.

Автор статьи Михаэль Туманн отмечает, что в Донбассе жители не знают мира, но эта тема больше не интересует мировое сообщество. И в этом, считает он, есть и вина Порошенко, приводит текст статьи RT.

Он отметил, что во время последнего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Порошенко смотрел практически в пустой зал. После окончания речи он не получил ни одного вопроса, а аплодировали Порошенко лишь несколько человек, напоминает Туманн.

«Для Украины это не просто печально, но и опасно: как для самой страны, так и для Европы», — пишет Туманн. При этом раньше он собирал полные залы в Мюнхене, отметил автор, в перерывах обсуждалась только Украина и «российское вторжение в Донбасс». Теперь войной на востоке страны интересуются, видимо, только эксперты, пишет он.

Выступление Порошенко на конференции он считает не очень разумным — мир услышал только «дребезжащую обвинительную речь в адрес России». В то же время присутствовавший на конференции в Мюнхене глава МИД России Сергей Лавров обвинил киевское правительство в том, что оно «прославляет нацистов, позволяет фашистам устраивать марши и нападать на русские православные церкви», уточняет немецкий журналист.

«К нему также никто больше не прислушивается, поскольку эту пластинку все уже слышали», — заключил обозреватель Die Zeit. По мнению Туманна, позиция Порошенко сразу стала более понятной из-за «лившейся с трибуны ненависти». Но автор призвал украинского президента «проявить осторожность и не уговаривать утомленное мировое сообщество, как это делает палестинский лидер Махмуд Аббас ».

Ранее уже сообщалось, что выступление Петра Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности стало одним из самых провальных в его карьере.