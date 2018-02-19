Ещё
Порошенко больше не интересен миру
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Немецкие СМИ: Порошенко больше не интересен миру 

Деловая газета «Взгляд» 19 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Судя по тому, что лишь немногочисленная публика слушала обвинительную речь президента Украины Петра Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности, тема «российского вторжения» больше не интересует мировое сообщество, пишет немецкая газета Die Zeit.
Автор статьи Михаэль Туманн отмечает, что в Донбассе жители не знают мира, но эта тема больше не интересует мировое сообщество. И в этом, считает он, есть и вина Порошенко, приводит текст статьи RT.
Он отметил, что во время последнего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Порошенко смотрел практически в пустой зал. После окончания речи он не получил ни одного вопроса, а аплодировали Порошенко лишь несколько человек, напоминает Туманн.
При этом раньше он собирал полные залы в Мюнхене, отметил автор, в перерывах обсуждалась только Украина и «российское вторжение в Донбасс». Теперь войной на востоке страны интересуются, видимо, только эксперты, пишет он.
«Для Украины это не просто печально, но и опасно: как для самой страны, так и для Европы», — пишет Туманн.
Выступление Порошенко на конференции он считает не очень разумным — мир услышал только «дребезжащую обвинительную речь в адрес России». В то же время присутствовавший на конференции в Мюнхене глава МИД России Сергей Лавров обвинил киевское правительство в том, что оно «прославляет нацистов, позволяет фашистам устраивать марши и нападать на русские православные церкви», уточняет немецкий журналист.
По мнению Туманна, позиция Порошенко сразу стала более понятной из-за «лившейся с трибуны ненависти». Но автор призвал украинского президента «проявить осторожность и не уговаривать утомленное мировое сообщество, как это делает палестинский лидер Махмуд Аббас».
«К нему также никто больше не прислушивается, поскольку эту пластинку все уже слышали», — заключил обозреватель Die Zeit.
Ранее уже сообщалось, что выступление Петра Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности стало одним из самых провальных в его карьере.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Организатор «блокады» Крыма пригрозил Порошенко протестами Савченко включили в базу «Миротворца» как «изменницу родины» Савченко на суде отдала честь Рубану
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму208
Мясорубка в Гудаури34
Умер Александр Павловский3
В ООН сорвали выступление России215
Третья мировая война наступила для Климкина104
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение