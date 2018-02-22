Самоубийственная война: Киев против своей армии

Ряды редеют: каждую неделю два-три украинских военных на Донбассе совершают самоубийство. О волне суицидов среди солдат недавно сообщали украинские СМИ: писали, что только за январь с собой покончили восемь человек. Теперь эту драматичную статистику официально подтвердил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос

И это именно в зоне боевых действий, а не в кабинетах Минобороны и не "на гражданке" после службы. Два-три солдата в неделю — это больше ста в год. При этом о причинах — ни слова, о мерах профилактики тоже молчат. Собственно, потому что все уже сказано, но ничего не сделано. И про психологическую подготовку перед отправкой в Донбасс, и про работу с действующими бойцами, и про поддержку и помощь специалистов после службы.

Но, похоже, что о благополучии своих военных Киев заботится не намного больше, чем о мирных жителях юго-востока Украины. Эта операция калечит и выкашивает не только Донбасс, но и армию страны: украинские власти, постоянно подливают масло в огонь боевых действий и не хотят пользоваться мирными политическими инструментами. Сами посылают бойцов на смерть, да еще и бросают фактически на произвол судьбы. Мол, "бей своих, чтобы чужие боялись"? И час от часу не легче: в Киеве признают, что 80% процентов вернувшихся с фронта могут иметь психические расстройства, а по данным бывшего главного психиатра Минобороны Украины — 93%, и они могут быть опасны для себя и окружающих. За примером далеко ходить не надо: 20 февраля в Киевской области один из бывших участников боевых действий обстрелял дом соседей из автомата, бросил в их сторону гранаты и пытался угнать полицейскую машину.

Петр Порошенко , между тем, подписал закон о "реинтеграции" Донбасса, поручил также сменить формат операции ВСУ. Как именно и для чего, пока не ясно, но зато украинский лидер уверен, что "антитеррористическая операция отыграла крайне важную роль на первом этапе отпора агрессии". В общем, Порошенко доволен. И, похоже, готов бросить в бой новые силы, ведь пресловутый закон дает ему неограниченные полномочия по ведению войны. Вот и получается, что солдатам ВСУ придется воевать на Донбассе и дальше. И смертей — тех или иных — будет все больше. Но разве в Киеве об этом думают?