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Люди бегут с Украины
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На Украине закончилась рабочая сила 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: УНИАН
На Украине из-за массовой трудовой эмиграции подходит к концу свободная рабочая сила. К такому выводу пришло агентство Bloomberg, опирающееся на статистику и беседы с представителями рекрутинговых фирм страны. Ключевую роль в данном процессе сыграла массовая эмиграция, принявшая особые масштабы с 2015 года.
По данным Bloomberg, в течение 2015-2017 года в Польшу с Украины уехало 507 тысяч трудовых мигрантов, в Россию — 343 тысячи, в Чехию — 127 тысяч, а в Белоруссию — 22 тысячи. Только в шесть самых популярных для украинских эмигрантов стран уехало более миллиона человек трудоспособного возраста.
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Массовая эмиграция объясняется колоссальной разницей в зарплатах, увеличившейся после обвала курса гривны в 2014-2015 годах. На данный момент средняя зарплата на Украине составляет около 250 долларов, а в соседней Польше она превышает 1000 долларов. В России по итогам 2017 года средняя зарплата составила около 670 долларов.
Как отмечает агентство, сейчас многие компании на Украине имеют большое количество незаполненных вакансий. Нехватка рабочей силы стала одной из причин замедления экономического роста в 2017 году на протяжении четырех кварталов подряд.
В середине февраля стало известно, что во Франции рабочая сила оказалась на исходе, несмотря на то, что на бирже труда в стране официально зарегистрировано 3,5 миллиона безработных. Похожие проблемы испытывает и американский рынок труда. Из-за недостатка квалифицированных кадров американские компании уже начали нести убытки.
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