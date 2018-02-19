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Названа причина казуса на границе РФ и Украины
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В Госпогранслужбе Украины рассказали о причинах скопления грузовиков на границе с Россией 

RT на русском 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Госпогранслужба Украины (ГПСУ) рассказала, почему возле границы с Россией у пункта пропуска «Гоптовка» наблюдается значительное скопление грузовиков на украинской стороне. Как сообщили в ведомстве, это связано с тем, что у контрольных служб России в пункте пропуска «Нехотеевка» вышло из строя оборудование для осмотра грузов.
>> На границе России и Украины скопилось 100 грузовиков
В связи с этим большинство транспортных средств возвращаются и направляются в другие пункты пропуска.
«Очередь грузовиков на территории пункта пропуска «Гоптовка» (Харьковская область) составляет около 150 автомобилей. Большинство транспортных средств возвращаются на Украину, чтобы следовать другим маршрутом», — указывается в заявлении.
В ГПСУ призывают водителей, которые намерены в ближайшее время пересечь российско-украинскую границу на этих направлениях, учесть данную информацию.
Ранее Госпогранслужба Украины заявила о скоплении грузовиков на украинской стороне возле границы с Россией у пункта пропуска «Гоптовка».
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