Названа причина казуса на границе РФ и Украины

В Госпогранслужбе Украины рассказали о причинах скопления грузовиков на границе с Россией

Госпогранслужба Украины (ГПСУ) рассказала, почему возле границы с Россией у пункта пропуска «Гоптовка» наблюдается значительное скопление грузовиков на украинской стороне. Как сообщили в ведомстве, это связано с тем, что у контрольных служб России в пункте пропуска «Нехотеевка» вышло из строя оборудование для осмотра грузов.

«Очередь грузовиков на территории пункта пропуска «Гоптовка» (Харьковская область) составляет около 150 автомобилей. Большинство транспортных средств возвращаются на Украину, чтобы следовать другим маршрутом», — указывается в заявлении. В связи с этим большинство транспортных средств возвращаются и направляются в другие пункты пропуска.

В ГПСУ призывают водителей, которые намерены в ближайшее время пересечь российско-украинскую границу на этих направлениях, учесть данную информацию.

Ранее Госпогранслужба Украины заявила о скоплении грузовиков на украинской стороне возле границы с Россией у пункта пропуска «Гоптовка».