Названа причина казуса на границе РФ и Украины

Госпогранслужба Украины (ГПСУ) рассказала, почему возле границы с Россией у пункта пропуска «Гоптовка» наблюдается значительное скопление грузовиков на украинской стороне. Как сообщили в ведомстве, это связано с тем, что у контрольных служб России в пункте пропуска «Нехотеевка» вышло из строя оборудование для осмотра грузов.
В связи с этим большинство транспортных средств возвращаются и направляются в другие пункты пропуска.
«Очередь грузовиков на территории пункта пропуска «Гоптовка» (Харьковская область) составляет около 150 автомобилей. Большинство транспортных средств возвращаются на Украину, чтобы следовать другим маршрутом», — указывается в заявлении.
В ГПСУ призывают водителей, которые намерены в ближайшее время пересечь российско-украинскую границу на этих направлениях, учесть данную информацию.
Ранее Госпогранслужба Украины заявила о скоплении грузовиков на украинской стороне возле границы с Россией у пункта пропуска «Гоптовка».