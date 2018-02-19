Украина требует от России денег за Керченский пролив

Украина подала в Международный суд ООН в Гааге меморандум о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву. Об этом говорится в заявлении украинского МИД

«Нагло попирая международное право, Российская Федерация крадет энергетические и рыболовные ресурсы, принадлежащие Украине и ее народу, среди прочего причиняет физический ущерб украинским рыбакам, блокирует заход судов в украинские порты в связи с незаконным строительством Крымского моста», — цитируют заявление «Ведомости». Киев обвиняет РФ в нарушении суверенных прав Украины в Черном и Азовском морях и в соединяющем их Керченском проливе. По мнению украинской стороны, Россия незаконно лишила Украину возможности осуществлять свои права морской державы и узурпировала суверенные ресурсы Украины.

Киев рассчитывает получить от РФ компенсацию, размер которой не сообщается, и просит суд прекратить нарушения Конвенции ООН по морскому праву и подтвердить права Украины в Черном и Азовских морях и в Керченском проливе.