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Украина требует от России денег за Керченский пролив
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Украина требует от России денег за Керченский пролив 

Рамблер 5 часов назад
Украина подала в Международный суд ООН в Гааге меморандум о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву. Об этом говорится в заявлении украинского МИД.
Киев обвиняет РФ в нарушении суверенных прав Украины в Черном и Азовском морях и в соединяющем их Керченском проливе. По мнению украинской стороны, Россия незаконно лишила Украину возможности осуществлять свои права морской державы и узурпировала суверенные ресурсы Украины.
«Нагло попирая международное право, Российская Федерация крадет энергетические и рыболовные ресурсы, принадлежащие Украине и ее народу, среди прочего причиняет физический ущерб украинским рыбакам, блокирует заход судов в украинские порты в связи с незаконным строительством Крымского моста», — цитируют заявление «Ведомости».
>> Строители моста в Крым рассказали о нештатном эпизоде
Киев рассчитывает получить от РФ компенсацию, размер которой не сообщается, и просит суд прекратить нарушения Конвенции ООН по морскому праву и подтвердить права Украины в Черном и Азовских морях и в Керченском проливе.
 Ещё 19 источников 
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