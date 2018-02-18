Порошенко объявил о беспрецедентном для Украины решении

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что собирается участвовать в судебном процессе по расследованию преступлений на Майдане в феврале 2014 года, и назвал свой поступок беспрецедентным, передает «Интерфакс»

«Зло должно быть наказано, и поэтому впервые в украинской истории я принял решение принять участие в судебном процессе. Беспрецедентно, когда президент лично это делает. Но это дело каждого из нас», — заявил он во время открытия выставки, посвященной участникам событий на Майдане.

Президент Украины подчеркнул, что расследование идет недостаточно быстро.

В связи с этим он попросил генерального прокурора Юрия Луценко разобраться, как можно ускорить этот процесс.

Луценко заявлял, что процесс относительно приказа против активистов Майдана начнется после завершения судебного процесса по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.