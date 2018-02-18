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Националисты громят офис Сбербанка в Киеве
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Националисты громят офис Сбербанка России в Киеве 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Члены неонацистской группировки "Организация украинских националистов" (ОУН, запрещена в РФ) в воскресенье выбили окна в офисе Сбербанка России на Подоле на улице Сагайдачного.
Колонна экстремистов направляется к зданию Росструдничества в Киеве, которые, как сообщили, собираются поджечь. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.
>> В Киеве тысячи сторонников Саакашвили вышли на марш
Руководитель колонны ОУН призвал активистов громить российский банк подручными средствами. После чего десяток активистов стали бросать в окна банка кирпичи. Некоторые прохожие пытались возмутиться происходящим, но на них националисты накинулись с криками.
Ранее экстремисты бросили булыжник в окно офиса Альфа-банка на Крещатике.
ТАСС: последние новости
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