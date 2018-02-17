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Порошенко назвал условие переговоров с Россией
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Порошенко назвал условие переговоров с Россией 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Reuters
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что переговоры с Россией станут возможны на следующий день после того, как на украинской территории не останется российских солдат, сообщает «Интерфакс-Украина».
«На следующий день после того, как россияне заберут своих солдат с моей земли, с украинской территории, на следующий день, когда мы восстановим территориальную целостность моей страны, включая Крым, — мы будем готовы начать переговоры по разным другим вопросам», — заявил он.
Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Порошенко заявил о необходимости запретить демонстрацию российского флага в мире и для убедительности продемонстрировал залу якобы простреленный флаг Евросоюза, привезенный из Донбасса.
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Ранее глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил во время делового завтрака, организованного немецкими бизнесменами на полях Мюнхенской конференции по безопасности, что Евросоюз может начать постепенную отмену антироссийских санкций после ввода в Донбасс миротворческой миссии ООН, сообщает РИА Новости.
Ранее президент Украины на Мюнхенской конференции выступил с обвинениями в адрес России и призвал запретить демонстрацию российского флага в мире. В Госдуме отреагировали на его призыв.
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