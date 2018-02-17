Порошенко назвал условие переговоров с Россией

«На следующий день после того, как россияне заберут своих солдат с моей земли, с украинской территории, на следующий день, когда мы восстановим территориальную целостность моей страны, включая Крым, — мы будем готовы начать переговоры по разным другим вопросам», — заявил он. Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что переговоры с Россией станут возможны на следующий день после того, как на украинской территории не останется российских солдат, сообщает «Интерфакс-Украина»

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Порошенко заявил о необходимости запретить демонстрацию российского флага в мире и для убедительности продемонстрировал залу якобы простреленный флаг Евросоюза, привезенный из Донбасса.

Ранее глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил во время делового завтрака, организованного немецкими бизнесменами на полях Мюнхенской конференции по безопасности, что Евросоюз может начать постепенную отмену антироссийских санкций после ввода в Донбасс миротворческой миссии ООН, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Украины на Мюнхенской конференции выступил с обвинениями в адрес России и призвал запретить демонстрацию российского флага в мире. В Госдуме отреагировали на его призыв.