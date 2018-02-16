Украина хочет устроить себе новый Иловайск

В Донбассе опять неспокойно. В ОБСЕ признали, что украинские военные значительно продвинулись вперед в районе Новоалександровки. ДНР заявляет о подготовке наступления ВСУ вдоль всей линии соприкосновения. На этом фоне в интернете появляется некий план взятия Донбасса, авторство которого приписывают Генштабу Украины. Что происходит?

Замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг , заявивший о продвижении ВСУ в районе Новоалександровки, также сообщил, что на прошлой неделе его наблюдатели зафиксировали десятки единиц вооружения, размещенных с нарушением согласованных линий разведения техники. Например, восемь РСЗО в подконтрольном украинскому правительству Тополином.

Власти ДНР также констатируют активизацию военных приготовлений ВСУ вдоль всей линии соприкосновения. Накануне полпред республики на переговорах в Минске Денис Пушилин призвал наблюдателей ОБСЕ обратить на это внимание, «учитывая принятый Верховной радой закон о „реинтеграции“, который фактически предоставляет украинской власти все полномочия для силового варианта решения конфликта». Вот в ОБСЕ и обратили.

Примерно в то же время секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что за прошлый год украинские силовики на некоторых участках фронта продвинулись более чем на 10 километров. В связи с этим полпред России в контактной группе Борис Грызлов отметил, что Турчинов фактически признал нарушение Киевом минских соглашений.

Ранее разведгруппа из состава 58-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Жолобок вышла на позиции бригады ВСН «Призрак» и там осталась навсегда. Украинцы и прежде несли под Жолобком потери, вот и сейчас разведгруппа сама вышла на луганский пулемет. Трое погибло на месте, четверо отступили, бросив тела товарищей. Тело одного из них — Дмытро Сыскова доставили в морг города Кировска, а еще два тела несколько дней лежали на нейтральной полосе, поскольку украинская сторона не давала гарантии безопасности ополченцам, пытавшимся их оттуда забрать.

План взятия Донбасса Новости такого типа сейчас вызывают повышенный интерес. Дело в том, что в последнее время широкое хождение получила некая «утечка из Генерального штаба ВСУ в Киеве», визуализирующая новые планы наступательной операции против народных республик.

По сути речь идет о подгонке старых стратегических положений украинского Генштаба к сегодняшнему положению дел.

Направление главного удара осталось прежним — окружение Донецка двумя сходящимися ударами. Северная группа наступает от Верхнетроицкого и состоит из 93-й омбр и 17-й отбр. Южная группа в составе 14-й омбр и 1-й отбр наступает от Новотроицкого через Старобешево. Окружение должно сомкнуться в Иловайске, а оттуда объединенная группа должна по кратчайшему пути через Амвросиевку выйти к российской границе. Окруженные таким образом в Донецке части ВСН предполагается попросту уничтожить.

Второстепенный удар предполагается сделать на мариупольском направлении, причем прямо в лоб: вдоль приморского шоссе до Новоазовска и двумя танковыми группами чуть севернее, от Коминтерново и Красноармейского. На первой этапе ВСУ должны дойти до линии Тельманово-Новоазовск, а затем и до российской границы.

Соответствующая задача поставлена перед 79-й отдельной аэромобильной бригадой и 36-й отдельной бронетанковой мобильной группой. Это условные наименования, поскольку на этом же участке активно действуют еще и морские пехотинцы.

Выведенная в резерв 28-я омбр на южном фронте тоже приобрела черты «отдельной группы», а не полноценной бригады. И совершенно непонятно, за счет чего предполагается в лоб штурмовать позиции ВСН.

Несколько больше креатива проявлено на луганском направлении, но и там все сводится к лобовому удару двух украинских группировок и дальнейшему продвижению по маршрутам, известным еще с 2014 года. Северо-восточная (она же приграничная) группировка ВСУ (80-я отдельная десантно-штурмовая бригада и 11-я аэромобильная) наступают на узком участке фронта от российской границы на востоке до Станицы Луганской на западе напрямую на Луганск через русло Северского Донца. После фронтального штурма города они разделяются на три колонны, параллельно двигающиеся на юг вдоль российской границы до Краснодона и Лутугино (это все уже проходили, включая бои за Лутугино и Алчевск). А дальше — на Довжанск с поворотом на запад, поскольку там российская граница тоже поворачивает на 90 градусов.

Другая группа (а это сверхактивные всю зиму 92-я и 72-я омбр) наступает ровно там, где она прощупывала луганскую оборону последние полгода — от Жолобка и Зайцева, но в юго-восточном направлении, то есть практически прямо на Луганск. При этом в глубоком тылу у Славянска и Краматорска в спешном порядке в последний месяц создается резервная группировка из подъезжающих по железной дороге эшелонов с Западной Украины и Харькова. Пятна на карте

Весь этот план даже на карте выглядит не слишком эстетично. Мало того, что ВСН в нем плане представлены в качестве слепоглухонемого паралитика, который будет сидеть и ждать, когда эти синие стрелочки достигнут намеченных целей. Главное, что нет даже намека на инженерное обеспечение стратегии. Если планировать все на весну, то каким образом предполагается форсировать Северский Донец с его чрезвычайно крутым южным берегом? Тем более, что южном участке оборона ВСН опирается на холмистую гряду у ставших хрестоматийными поселков Саханка и Широкино.

Предположим, что оборону ВСН предполагается подавить артиллерийским огнем. Но даже в этом случае скорость продвижения танковых колонн через районы плотной застройки и промзоны в Горловке и Енакиево должна превышать 60 километров в час, дабы эффект внезапности сохранялся вплоть до продвижения до российской границы. Это уже украинское фэнтези. «Ведьмак» в чистом виде.

При этом непонятно, чего ВСУ так боятся, что держат в глубоком резерве две с половиной полноценные бригады, а еще четыре бригады заставляют стоять на месте, сохраняя фронт. Им же артиллерия придана и танковые батальонные группы — они так и простоят все наступление в засаде? Кроме того, между всеми тремя направлениями ударов остаются те самые зазоры из «стоящих» подразделений, которые не дают наступающим возможности взаимодействовать друг с другом на флангах.

Иными словами, ничего принципиально нового во всем этом нет, разве что резко увеличивается численность наступающих группировок. Может быть, в плане кроется какой-то казацко-запорожский подвох. Но скорее всего мысль киевского генералитета просто уперлась в две, по их мнению, принципиальные позиции.

Первая — максимальная скорость продвижения в сторону российской границы, что достигается начертанием прямых линий синих цветов от фронта на восток. Вторая — окружение Донецка у Иловайска, как будто прошлое ничему не учит.

Впрочем, город Иловайск, как и поселок Зеленополье стали для Киева полноценными фетишами. Точно так же бессмысленная оборона развалин донецкого аэропорта породила многослойные мифы о киборгах. Но политизированные, эмоциональные и непродуманные военные решения в украинской практике бывают часто. К большому сожалению, слишком часто.