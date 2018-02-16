Пока вы спали: Украина не может объявить войну РФ 

СМИ: в Сирии погиб еще один россиянин
В Сирии умер уроженец Краснодарского края Олег Терещенко, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на его земляков. По их словам, житель станицы Крыловская стал одним из примерно 200 человек, погибших при обстреле российской колонны. Сегодня тело россиянина якобы должны привезти на Родину для похорон. Ранее СМИ сообщали о гибели по меньшей мере пяти граждан России в Сирии в результате авиаудара американской коалиции.
Украина объяснила, почему не воюет с Россией
Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Украина не может объявить войну России, так как не обладает военными средствами, чтобы противостоять «такому ядерному государству». По его словам, именно по этой причине Украина не начала воевать с Россией в 2014 году, а также не воюет сейчас, хотя и обладает «боеспособной армией». Об этом, как сообщает канал «112», руководитель СНБО заявил, выступая на суде по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Путин потребовал разобраться с ценами на ЖКХ
Президент России Владимир Путин потребовал от прокуратуры вмешиваться в ценообразование на услуги ЖКХ, сообщает РИА Новости. Выступая на заседании расширенной коллегии Генеральной прокуратуры, глава государства отметил, что цены на жилищно-коммунальные услуги часто формируют при помощи «мошеннических схем» компании, которые «называют себя» управляющими.
«Если вы видите, что кто-то искусственно задирает эти тарифы, прошу принимать быстрые и предусмотренные законом меры», — призвал президент прокуроров.
Украинским силовикам готовят «Кольты»
Армия Украины обзаведется штурмовыми винтовками Colt. На это, как сообщает National Post, рассчитывает канадский производитель огнестрельного оружия Colt Canada. Компания намерена заключить договор с Украиной на поставки 100 тысяч винтовок, а первые переговоры менеджеров компании с украинскими чиновниками по данному вопросу состоялись в январе. По словам представителя Colt, этот «процесс» может занять до двух лет.
Экс-советника Трампа допрашивали 20 часов
Стив Бэннон, бывший советник президента США Дональда Трампа, в течение 20 часов отвечал на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы, сообщает NBC. По данным канала, именно столько в общей сложности продолжался «допрос» Бэннона. Экс-советник и спецпрокурор встретились несколько раз на минувшей недели. Кроме того, накануне Бэннон, который был старшим советником Белого дома по стратегическим вопросам с января по август 2017 года, отвечал на вопросы по той же теме в комитете по разведке палаты представителей Конгресса США.