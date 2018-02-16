Пока вы спали: Украина не может объявить войну РФ 

«Если вы видите, что кто-то искусственно задирает эти тарифы, прошу принимать быстрые и предусмотренные законом меры», — призвал президент прокуроров. Украинским силовикам готовят «Кольты»

Экс-советника Трампа допрашивали 20 часов

Армия Украины обзаведется штурмовыми винтовками Colt. На это, как сообщает National Post, рассчитывает канадский производитель огнестрельного оружия Colt Canada. Компания намерена заключить договор с Украиной на поставки 100 тысяч винтовок, а первые переговоры менеджеров компании с украинскими чиновниками по данному вопросу состоялись в январе. По словам представителя Colt, этот «процесс» может занять до двух лет.