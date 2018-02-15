В Киеве потерю Крыма связали с Олимпиадой в Сочи

В Киеве назвали неожиданную причину потери Крыма

На Украине выступили с новой догадкой о причинах потери Крымского полуострова. Как считает первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны генерал-полковник Михаил Коваль, Украина потеряла Крым из-за проведения зимней Олимпиады в Сочи. Об этом он заявил в ходе допроса на судебном заседании по делу о госизмене бывшего президента Незалежной Виктора Януковича , пишут "Дни.ру"

Коваль утверждает, что "под видом обеспечения проведения зимней Олимпиады в Сочи" Россия создала на своих южных рубежах мощную военную группировку.

"Она создала даже новые соединенные части, такие как разведбригады нового типа в Моздоке, бригады специального назначение", — уверяет спикер.

Именно с этой группировкой, по его словам, и связано прибытие военных самолетов на авиабазу под Симферополем.

"Был один самолет ИЛ-76, а тут их сразу восемь прилетело. Вот вам откуда прибывали "зеленые человечки", — полагает Коваль.