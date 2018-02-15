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В Киеве потерю Крыма связали с Олимпиадой в Сочи
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В Киеве назвали неожиданную причину потери Крыма 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
На Украине выступили с новой догадкой о причинах потери Крымского полуострова. Как считает первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны генерал-полковник Михаил Коваль, Украина потеряла Крым из-за проведения зимней Олимпиады в Сочи. Об этом он заявил в ходе допроса на судебном заседании по делу о госизмене бывшего президента Незалежной Виктора Януковича, пишут "Дни.ру".
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Коваль утверждает, что "под видом обеспечения проведения зимней Олимпиады в Сочи" Россия создала на своих южных рубежах мощную военную группировку.
"Она создала даже новые соединенные части, такие как разведбригады нового типа в Моздоке, бригады специального назначение", — уверяет спикер.
Именно с этой группировкой, по его словам, и связано прибытие военных самолетов на авиабазу под Симферополем.
"Был один самолет ИЛ-76, а тут их сразу восемь прилетело. Вот вам откуда прибывали "зеленые человечки", — полагает Коваль.
Отмечается, что Украина продолжает попытки вернуть Крым. Так, 12 февраля в Симферополе был задержан гражданин Украины Константин Давыденко, который, по мнению российских правоохранителей, мог собирать информацию о деятельности территориальных управлений Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Росгвардии.
 Ещё 10 источников 
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