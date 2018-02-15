Украинские военные расстреляли сослуживцев в Донбассе

Украинские морпехи расстреляли четырёх сослуживцев в Донбассе

Четверо украинских военнослужащих погибли на подконтрольной Киеву территории Донецкой области. По данным Генпрокуратуры страны, их убили сослуживцы «на почве неуставных отношений». Украинские СМИ уточняют, что морпехи употребляли алкоголь, после чего начали стрелять. Тема огромных небоевых потерь уже неоднократно поднималась властями. По мнению экспертов, подобные инциденты возникают из-за непрофессионализма военных и постоянного психологического давления. Об обстановке в украинской армии — в материале RT.

«Представителями военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины и Национальной полиции Украины выясняются причины и подробности происшествия относительно гибели военнослужащих отдельной бригады морской пехоты», — заявили в штабе. В Донбассе погибли четверо военнослужащих отдельной бригады морской пехоты. По данным Генпрокуратуры Украины, их расстреляли сослуживцы «на почве неуставных отношений». Как сообщили в штабе украинской военной операции, тела морпехов были обнаружены в доме, в котором они проживали.

«На теле погибших обнаружены огнестрельные пулевые ранения, а в помещении, где последние находились, — признаки сокрытия преступления (поджога и закладки взрывчатки)», — заявили в Генпрокуратуре. Сообщения о гибели украинских военных подтвердили в Генпрокуратуре Украины. По информации ведомства, инцидент произошёл вблизи населённого пункта Широкино.

«Проведены следственные эксперименты, а также допросы, в ходе которых военнослужащие дали признательные показания об обстоятельствах данного убийства, совершённого на почве неуставных отношений прохождения военной службы», — отметили в Генпрокуратуре. Правоохранители выявили двух подозреваемых в причастности к убийству — морпехов из того же подразделения. Они уже дали признательные показания.

В ведомстве не уточнили, что именно подразумевается под «неуставными отношениями». По данным источника телеканала «112 Украина», военнослужащие употребляли алкоголь, после чего начали стрелять. «В этой ситуации нервы сдают»

«Та ситуация, которая сложилась на линии соприкосновения, когда люди едут на войну не по каким-то убеждениям, а чтобы просто заработать, создаёт общий фон, что это не армия. Несмотря на бравурную риторику Министерства обороны Украины и других силовых ведомств, ситуация выглядит так, как она выглядит. Армия, которая на бумаге ведёт оборонную войну против «оккупанта», на самом деле занимается мародёрством, пьянками, поножовщиной и стрельбой друг в друга», — сказал эксперт. Вопрос о неуставных отношениях в украинской армии поднимался неоднократно. В октябре 2017 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что за три года в результате небоевых потерь погибли более 10 тыс. человек. Эту информацию подтвердил министр обороны Украины Степан Полторак , признавший наличие инцидентов с употреблением спиртных напитков личным составом. Помимо пьянок под небоевые потери могут подпадать «драки, разборки и мародёрства и конфликты между нацбатами и ВСУ», пояснил в беседе с RT политолог Александр Асафов.

По мнению Асафова, эпизод с погибшими морпехами говорит о том, что военнослужащих никто не контролирует, в том числе и командование: нередки случаи, когда рядовые расстреливают собственного командира.

«Дело в ситуации, в которой они оказались — постоянной, непрерывной, изматывающей готовности к возможным военным действиям. С одной стороны, они в состоянии мобилизации, с другой стороны, по сути, ничего не происходит. В этой ситуации нервы сдают. Люди начинают расслабляться с помощью спиртного. Когда прилично выпьют — возникают ссоры», — отметил эксперт в беседе с RT. Как отметил заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин , украинские военные в Донбассе находятся под постоянным психологическим давлением.

«Корень зла в том, что не разрешается ситуация в Донбассе. Чем дольше она будет не разрешаться, тем чаще будут возникать такие случаи», — заключил Жарихин.

«Именно это не даёт организовать устойчивое перемирие, несмотря на все международные и гуманитарные усилия», — уверен политолог. Однако сами украинские военные не заинтересованы в разрешении конфликта, считает Асафов. По его словам, бойцы ВСУ получают разную зарплату в зависимости от того, идут боевые действия или нет. В связи с этим они специально стреляют по мирным районам Донецка и Лунанска, после чего регистрируют ответный огонь и передают данные в ОБСЕ