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Морпехов в Донбассе избили и отравили перед расстрелом
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Расстрел морпехов в Донбассе: раскрыты новые подробности 

Рамблер 4 часа назад
Фото: AFP
Подруга убитого в Донбассе военнослужащего Валерия Литвиненко заявила украинскому изданию «Вести», что перед расстрелом морпехи были отравлены и избиты.
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Девушка заявила, что не согласна с официальной версией случившегося. По ее словам Литвиненко часто рассказывал, что все сослуживцы дружны между собой.
«И тут вдруг такое. <…> Вы видели Валерку? Он весь побитый, в синяках! Откуда они, если его просто застрелили, как говорят?» — отметила она.
Девушка добавила, что перед смертью морпехов «подпоили» отравленным алкоголем.
Четырнадцатого февраля в одном из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе были убиты четверо военных, в том числе 31-летний Литвиненко. На телах погибших нашли огнестрельные ранения. Правоохранители заявили, что убийцы пытались скрыть следы преступления: тела сложили в доме, а затем попытались поджечь и взорвать его.
Следователи заявили, что к убийству причастны два сослуживца погибших. Их задержали, во время допроса они признали свою вину.
По данным Генпрокуратуры Украины, убийство было совершено «на почве неуставных отношений прохождения военной службы». СМИ писали, что морпехи, служившие неподалеку от донецкого села Широкино, поссорились после совместного распития алкоголя.
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