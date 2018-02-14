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Климкин: Россия мешает Украине бороться с ИГ
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Климкин поведал о «вкладе» Украины в борьбу с ИГ 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Reuters
Украина продолжает вносить свой вклад в борьбу с запрещенной в России организацией «Исламское государство». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании стран-участниц всемирной коалиции по борьбе с ИГ, передает РИА «Новости».
По словам Климкина, вклад Украины заключается в участии в заседаниях рабочей группы по противодействию терроризму. Более активным действиям Украины по борьбе с ИГ мешает Россия.
«Из-за российской агрессии наш вклад несколько скромнее, чем мог бы быть, но достойный», — ранее написал Климкин в своем Twitter.
 Ещё 17 источников 
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