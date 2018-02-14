Климкин: Россия мешает Украине бороться с ИГ

Климкин поведал о «вкладе» Украины в борьбу с ИГ

По словам Климкина, вклад Украины заключается в участии в заседаниях рабочей группы по противодействию терроризму. Более активным действиям Украины по борьбе с ИГ мешает Россия.

Лечу в Кувейт на міністерське засідання Світової коаліції у боротьбі з ІДІЛ. Через російську агресію наш внесок дещо скромніший, ніж міг би бути, але достойний. pic.twitter.com/tBVJW92YX6— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 12 февраля 2018 г.