Климкин: Россия мешает Украине бороться с ИГ

Украина продолжает вносить свой вклад в борьбу с запрещенной в России организацией «Исламское государство». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании стран-участниц всемирной коалиции по борьбе с ИГ, передает РИА «Новости».
По словам Климкина, вклад Украины заключается в участии в заседаниях рабочей группы по противодействию терроризму. Более активным действиям Украины по борьбе с ИГ мешает Россия.
Лечу в Кувейт на міністерське засідання Світової коаліції у боротьбі з ІДІЛ. Через російську агресію наш внесок дещо скромніший, ніж міг би бути, але достойний. pic.twitter.com/tBVJW92YX6— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 12 февраля 2018 г.
«Из-за российской агрессии наш вклад несколько скромнее, чем мог бы быть, но достойный», — ранее написал Климкин в своем Twitter.