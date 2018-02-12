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В Киеве задержали Саакашвили
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Саакашвили задержан в ресторане в Киеве 

RT на русском 4 часа назад
Экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили задержан в ресторане в Киеве.
Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на депутата Верховной рады Юрия Деревянко.
«Неизвестные задержали Саакашвили в ресторане Саакашвили. Схватили и увезли в неизвестном направлении на микроавтобусе», — заявил Деревянко.
9 февраля народный депутат Игорь Луценко объявил о задержании Саакашвили, которое якобы было произведено сотрудниками спецподразделения Службы безопасности Украины (СБУ) «Альфа».
Позднее СБУ опровергла сообщения о задержании политика.
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