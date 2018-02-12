«Хроники расчеловечивания»: Ан-148 «расколол» Украину

«Страшно жить с такими в одной стране»: реакция на соболезнования Климкина после падения Ан-148 в России ужаснула украинцев

Твит главы МИД Украины Павла Климкина со словами соболезнования семьям жертв катастрофы Ан-148 вызвал крайне неоднозначную реакцию украинцев.

Климкин накануне опубликовал сообщение в своем Twitter, посвященное авиакатастрофе Ан-148 в Московской области, жертвами которой стал 71 человек. "Выражаю соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе недалеко от Москвы", — написал министр на украинском и английском языках.

Висловлюю співчуття рідним та близьким загиблих в авіакатастрофі неподалік від Москви. My condolences to the families & friends of those who lost their lives in the plane crash near Moscow— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 февраля 2018 г.

Твит Климкина спровоцировал крайне неоднозначную реакцию украинских пользователей. В комментариях главу МИД Украины в грубой форме критикуют за поддержку "агрессора", язвительно предлагая ему "съездить на похороны" в Россию. Кроме того, ему припоминают российское происхождение (Климкин родился в Курске) и гражданство его супруги.

Подобная реакция на человечный поступок Климкина вызвала осуждение не только на Украине, но и за ее пределами. Украинские пользователи признаются, что им страшно жить в одной стране с авторами приведенных выше заявлений, и призывают оставаться людьми на фоне политических противоречий.

скриншот ФБА "Экономика сегодня"

скриншот ФБА "Экономика сегодня"

скриншот ФБА "Экономика сегодня"

скриншот ФБА "Экономика сегодня"

скриншот ФБА "Экономика сегодня"