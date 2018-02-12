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«Хроники расчеловечивания»: Ан-148 «расколол» Украину
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«Страшно жить с такими в одной стране»: реакция на соболезнования Климкина после падения Ан-148 в России ужаснула украинцев 

ФБА «Экономика сегодня» 4 часа назад
Твит главы МИД Украины Павла Климкина со словами соболезнования семьям жертв катастрофы Ан-148 вызвал крайне неоднозначную реакцию украинцев.
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Климкин накануне опубликовал сообщение в своем Twitter, посвященное авиакатастрофе Ан-148 в Московской области, жертвами которой стал 71 человек. "Выражаю соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе недалеко от Москвы", — написал министр на украинском и английском языках.
Твит Климкина спровоцировал крайне неоднозначную реакцию украинских пользователей. В комментариях главу МИД Украины в грубой форме критикуют за поддержку "агрессора", язвительно предлагая ему "съездить на похороны" в Россию. Кроме того, ему припоминают российское происхождение (Климкин родился в Курске) и гражданство его супруги.
Подобная реакция на человечный поступок Климкина вызвала осуждение не только на Украине, но и за ее пределами. Украинские пользователи признаются, что им страшно жить в одной стране с авторами приведенных выше заявлений, и призывают оставаться людьми на фоне политических противоречий.
скриншот ФБА "Экономика сегодня"
скриншот ФБА "Экономика сегодня"
скриншот ФБА "Экономика сегодня"
скриншот ФБА "Экономика сегодня"
скриншот ФБА "Экономика сегодня"
В России критику заявления Климкина на Украине назвали "хрониками расчеловечивания" этой страны и отметили, что на фоне подобного негатива особенно ценными становятся соболезнования от настоящих украинцев. Следует отметить, слова поддержки России после крушения Ан-148 выразили представители многих стран мира.
ФБА «Экономика сегодня»: последние новости
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