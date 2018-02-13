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Депутаты Рады предложили вернуть Крым силой
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Депутат Рады поделился сценарием «возвращения» Крыма 

РИА Новости 13 часов назад
Власти Украины могут "восстановить контроль" над Крымом только силовым путем. Об этом в эфире телеканала "112" заявил депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Юрий Береза.
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Парламентарий заверил, что ВСУ стала "одной из сильнейших армий Европы" и теперь ее потенциала достаточно для наступления на полуостров.
"Как бы мы ни краснели, ни белели, только украинский солдат, украинская армия способна вернуть суверенитет и в Донбассе, и в Крыму. Других вариантов нет", — заявил политик.
Он также добавил, что Минские соглашения были полезны для Украины только потому, что позволили "привести в порядок" военное строительство и реорганизовать вооруженные силы.
Юрий Береза не единожды выступал с провокационными заявлениями. Ранее он угрожал устроить для украинской парламентской оппозиции "ночь длинных ножей" и требовал начать "поход ВСУ на Москву"
Крым стал российским регионом по результатам состоявшегося в марте 2014 года референдума. В ходе голосования 96,77% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Плебесцит инициировали местные власти после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.
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