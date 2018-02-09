Украина отказалась захватывать Россию

«Мы не собираемся форсировать Волгу. Мы собираемся идти по своей территории и по своей земле. И как бы кто какие бы фейковые документы там ни вбрасывал, у нас нет задач за пределами границ Украины», — сказал Муженко. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют задач за пределами страны. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко , сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

Он подчеркнул, что «угрозы для безопасности и территориальной целостности Украины» могут появиться сразу на нескольких направлениях. Одно из ключевых приоритетов военной реформы и подготовки войск — это повышение их мобильности, добавил глава Генштаба.

В мае министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что авиасообщение между Россией и Украиной будет восстановлено только после «возвращения» под контроль Киева Краснодарского края России. «Я думаю, что мы восстановим авиасообщение с Россией только после возвращения Крыма, востока Украины и, надеюсь, Кубани и других украинских территорий, которые были захвачены Россией в свое время», — заявил Омелян. Он не уточнил, каким образом Россия «захватила» эти регионы.

Месяцем ранее глава Донецкой военно-гражданской администрации (представитель украинской власти на подконтрольной Киеву части региона) Павел Жебривский объявил, что в будущем Ростовская область будет включена в состав Украины.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина обвиняет Россию в ведении боевых действий на юго-востоке ее территории. Российские власти отвергают эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.