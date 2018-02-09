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Украина отказалась захватывать Россию
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Украина отказалась захватывать Россию 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: AP
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют задач за пределами страны. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.
«Мы не собираемся форсировать Волгу. Мы собираемся идти по своей территории и по своей земле. И как бы кто какие бы фейковые документы там ни вбрасывал, у нас нет задач за пределами границ Украины», — сказал Муженко.
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Он подчеркнул, что «угрозы для безопасности и территориальной целостности Украины» могут появиться сразу на нескольких направлениях. Одно из ключевых приоритетов военной реформы и подготовки войск — это повышение их мобильности, добавил глава Генштаба.
В мае министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что авиасообщение между Россией и Украиной будет восстановлено только после «возвращения» под контроль Киева Краснодарского края России. «Я думаю, что мы восстановим авиасообщение с Россией только после возвращения Крыма, востока Украины и, надеюсь, Кубани и других украинских территорий, которые были захвачены Россией в свое время», — заявил Омелян. Он не уточнил, каким образом Россия «захватила» эти регионы.
Месяцем ранее глава Донецкой военно-гражданской администрации (представитель украинской власти на подконтрольной Киеву части региона) Павел Жебривский объявил, что в будущем Ростовская область будет включена в состав Украины.
23 марта 2017 года депутат Верховной Рады, бывший лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош предрек захват украинской армией Краснодарского края, Воронежской и Белгородской областей.
Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина обвиняет Россию в ведении боевых действий на юго-востоке ее территории. Российские власти отвергают эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.
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