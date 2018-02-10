«Соблазн был»: в Киеве объяснили нежелание воевать за Крым

В Киеве объяснили, почему Украина не стала воевать за Крым

Бывший народный депутат Украины от Крыма Андрей Сенченко , который весной 2014 временно исполнял обязанности замглавы Администрации президента , рассказал в интервью украинскому изданию "Вести", почему Киев не стал отстаивать полуостров силовыми методами.

"Соблазн был, и, если бы мы согласились, Турчинов, может, до сих пор был бы и.о. президента", — подчеркнул политик. Он напомнил, что парламент был деморализован, а правительство не работало. "И в этих условиях сказать "мы не будем проводить выборы" — означает, что ситуация для Украины могла повернуться очень по-разному", — добавил экс-нардеп. Политик заявил, что решение не вводить военное положение в Крыму было принято в связи с тем, что украинская конституция не предусматривает проведение выборов в этих условиях. Изменить основной закон страны было невозможно, так как большинство в Раде — которая оставалась легитимной — было сформировано Партией Регионов и проголосовало бы против соответствующих поправок. Сенченко отметил, что со стороны Александра Турчинова , занимавшего в то время пост и.о. президента, "был соблазн" пожертвовать выборами.

"Я зашел в кабинет к Турчинову, когда у него был Тенюх. И по просьбе Турчинова их соединили с командиром морских пехотинцев в Керчи. Турчинов ему говорит: "Почему вы не стреляете?" — Оснований было более, чем достаточно. А тот начинает ерзать", — рассказал Сенченко. По его словам, в Крыму отказались начинать боевые действия без приказа. Тогда Турчинов и Тенюх по телефону потребовали открыть огонь, однако военные не стали выполнять приказ. По словам Сенченко, он участвовал в переговорах по Крыму вместе с Турчиновым и Игорем Тенюхом , который в 2014 году исполнял обязанности главы Минобороны

Политик объяснил отказ тем, что "были факты предательства, а где-то это — вопрос того, что страна не воевала, и не было элементарной готовности".

Важную роль сыграли и тесные отношения российских и украинских граждан проживавших в Крыму:

"На одной лестничной клетке жили командир российского корабля и его коллега с украинского судна. Ходили в гости друг к другу, дети — в школу вместе", — рассказал Сенченко. По его словам, воевать с людьми, с которыми дружишь много лет, — "всегда непросто".

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в 2014 году после государственного переворота на Украине. В ходе плебисцита 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.