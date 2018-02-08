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Украина направила Германии ноту протеста
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Украина направила Германии ноту протеста 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Киев направил Германии ноту протеста из-за депутатов парламента земли Северный Рейн-Вестфалия, посетивших Крым. Об этом сообщает RT.
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Как сообщил один из членов делегации депутат Рогер Бекамп, в ноте говорится о недопустимости контактов с правительством временно оккупированной территории.
«Хочу сделать заявление, что мы здесь не видим никакую русскую оккупацию», — подчеркнул Бекамп.
По его словам, члены делегации «много говорили» о референдуме, проведенном в Крыму в 2014 году.
«Мы очень много говорили о референдуме и очень рады, что был такой правдоподобный, настоящий референдум проведен», — сказал депутат.
По его словам, санкции являются наказанием для обычных крымчан.
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