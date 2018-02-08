Украина направила Германии ноту протеста

Киев направил Германии ноту протеста из-за депутатов парламента земли Северный Рейн-Вестфалия, посетивших Крым. Об этом сообщает RT

Как сообщил один из членов делегации депутат Рогер Бекамп, в ноте говорится о недопустимости контактов с правительством временно оккупированной территории.

«Хочу сделать заявление, что мы здесь не видим никакую русскую оккупацию», — подчеркнул Бекамп.

По его словам, члены делегации «много говорили» о референдуме, проведенном в Крыму в 2014 году.

«Мы очень много говорили о референдуме и очень рады, что был такой правдоподобный, настоящий референдум проведен», — сказал депутат.

По его словам, санкции являются наказанием для обычных крымчан.