На Украине поссорились два министра обороны

«Я не знаю, насколько этот протокол (допроса — ред.) соответствует действительности. Если на самом господин Тенюх дал такие показания, по моему мнению, это свидетельствует о том, что господин он настолько был напуган, что не понимал, где он находится, кто на каких должностях находится, не понимал, кто какие задачи выполняет. Его комментарий вообще неадекватен. На момент принятия решения по выводу военных формирований ВС из Крыма я даже не был командующим Нацгвардии. Меня назначили на должность 15 апреля 2014. Членом СНБО я стал 27 октября 2014, когда уже стал министром обороны», — заявил Степан Полторак. Об этом он рассказал в комментарии «112».

«Я не знаю, как я мог влиять на порядок вывода войск из Крыма. Я никакого решения по этому поводу не принимал», — подчеркнул министр обороны Украины.

«После захвата штаба ВМС, на заседании СНБО 23 марта 2014 года я доложил обстановку по Крыму, про результаты развертывания ВСУ в районе Широкого Лана и жёстко выступил с предложением идти на прорыв в Крым. В ответ (возглавлявший Администрацию президента Украины — ред.) Сергей Пашинский сказал: «С министром всё ясно, он хочет войны, заслушаем других членов». Сразу же после меня выступил Степан Полторак, который был командующим Нацгвардии Украины. Дословно он сказал: «Я предлагаю с гордо поднятыми знаменами выводить наши части из Крыма». В ответ я сказал, что лучше застрелиться и в таком случае я готов подать в отставку немедленно», — заявил Тенюх. Ранее первый постмайданный министр обороны Игорь Тенюх обвинил нынешнего главу оборонного ведомства Украины в том, что выступил против сопротивления ВСУ в Крыму, когда жители полуострова решили отделиться от Украины.