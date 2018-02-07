Украина похвасталась участием в запуске ракеты SpaceX

Украина рассказала о «непосредственном участии» в запуске Falcon Heavy

Посольство Украины в США заявило о «непосредственном участии» украинской компании «Авиалинии Антонова» в запуске ракеты Falcon Heavy компании SpaceX . Об этом диппредставительство рассказало на своей странице в Facebook.

По словам дипломатов, «Авиалинии Антонова» предоставили свой грузовой самолет Ан-124-100 «Руслан» для перевозки составляющих ракеты (части головного обтекателя Falcon Heavy).

В посольстве подчеркнули, что только лайнер с габаритами «Руслана» способен вместить такой груз.

Представители Украины отметили, что месяц назад самолет преодолел 3613 километра за 4,5 часа, «обеспечив своевременную доставку составляющей ракеты Falcon Heavy для ее своевременного запуска с космодрома на мысе Канаверал».

В ночь на 7 февраля компания SpaceX Илона Маска впервые запустила ракету-носитель Falcon Heavy. Пуск был произведен с мыса Канаверал во Флориде. Два из трех ускорителей первой ступени ракеты успешно приземлились на посадочные площадки, но третий ускоритель разбился и повредил платформу. По предварительным данным, это произошло из-за нехватки топлива.