Украина приступила к реинтеграции Донбасса

В Раде отменили постановление о блокировании закона о Донбассе

Законопроект о «реинтеграции Донбасса» разблокирован, и теперь ожидает только подписи спикера Верховной рады и президента Украины. Ранее за отмену документа проголосовали 37 депутатов. Примечательно, что среди тех, кто высказался за блокирование законопроекта, оказались не только все представители «Оппозиционного блока», которые и внесли его на рассмотрение, но и три внефракционных депутата и даже один парламентарий от «Блока Петра Порошенко».

Верховная рада 6 февраля отклонила проект постановления об отмене внесенного «Оппозиционным блоком» законопроекта №7163 об обеспечении суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донбасса, который называют «законом о реинтеграции Донбасса».

В поддержку блокирования документа высказались только 37 депутатов, однако среди тех, кто отказался поддержать закон о реинтеграции территорий Донбасса оказались не только все представители «Оппозиционного блока», но и три внефракционных парламентария, а также один депутат от «Блока Петра Порошенко».

Среди внефракционных депутатов, поддержавших проект постановления об отмене документа, как ни странно, оказалась скандально известная Надежда Савченко, обвиненная в России в причастности к убийству российских журналистов и позже помилованная указом президента РФ Владимира Путина.

Скандальный законопроект, в котором, в частности, закреплено определение России как «страны-агрессора», был принят 18 января 2018 года. Тогда за него проголосовали 280 депутатов. Однако уже 19 января «Оппозиционный блок» внес свое постановление, которое заблокировало вступление законопроекта в силу. Первый вице-спикер Ирина Геращенко отметила, что этот закон «просто констатирует правду», что Донбасс якобы оккупирован Россией. В тексте этого же документа аналогичные претензии к Москве предъявлялись и из-за статуса Крыма.

Вместе с тем Крым и Севастополь с весны 2014 года по итогам референдума являются субъектами РФ, хотя Киев и продолжает считать полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал что вопрос Крыма закрыт.

Донбасс охвачен военным конфликтом с того же года, после того, как самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики объявили о своем суверенитете, а Киев начал против ополченцев военную операцию. Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не оказывает материальной, финансовой и технической помощи ополченцам.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Валерия Лутковская уже заявила, что закон о реинтеграции Донбасса приведет к ухудшению состояния в сфере соблюдения прав человека в зоне конфликта. В частности, она связала это с тем, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат новые полномочия и практически неограниченные права.

«Либо война, либо саботаж»

«Одни из них ориентированы на эскалацию военного конфликта в зоне АТО. Другие — наоборот — являются сторонниками скорейшего примирения. Некоторые члены правительства вообще дистанцируются от этой темы. Поэтому правительство не готово пока сформировать единый подход к тому, как будут реализовываться положения принятого законопроекта», — прокомментировал Тука принятие законопроекта. Как ни странно, нет единства по поводу скандального закона даже внутри украинского правительства. Как отметил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, причиной разногласий является тот факт, что «правительство, как и парламент, сформированы из представителей разных политических сил».

«Закон о реинтеграции, если подходить с юридических позиций, перечеркивает минские договоренности, которые были одобрены единогласно Советом Безопасности ООН в резолюции, принятой через несколько дней после встречи четырех руководителей нормандского формата в Минске», — комментировал законопроект российский министр иностранных дел Сергей Лавров. При этом ряд политологов и российских политиков заявили, что вступление в силу данного законопроекта будет означать, что Киев больше не ориентируется на минские соглашения, в которых прописан механизм урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Причем под минскими договоренностями официальный Киев поставил свою подпись.

Эдуард Басурин, заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР, на своем брифинге заявил, что среди военных ВСУ в зоне АТО накануне вступления в силу закона о реинтеграции Донбасса уже начата активная пропагандистская работа, направленная на повышение уровня патриотизма.

«В умы военнослужащих вкладывают, что украинская нация является высшей, а в Донбассе живут люди второго сорта, которые не достойны свободной жизни», — заявил он. По мнению Басурина, ряд военнослужащих открыто начинает сомневаться в целесообразности продолжения гражданской войны. По его словам, против тех, кто высказывает подобные взгляды, применяются санкции — от арестов и нанесения физических травм до увольнения в запас.

Не только правительство, но и политические элиты в целом, широкие слои общественности, несмотря на показушную поддержку принятого законопроекта, пока не имеют целостного представления о том, как дальше действовать по отношению к Донбассу.

Как говорит руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко, «различные политические группировки борются уже 26 лет между собой за власть, решают свои сугубо внутрикорпоративные задачи, поэтому мы тянем страну в разные стороны, и не можем никак сформировать и начать реализовывать единую стратегию развития Украины».

Политтехнолог Дмитрий Мельников считает, что есть два варианта развития событий после подписания законопроекта президентом Украины Петром Порошенко: