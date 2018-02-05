Скончался оскорбивший память российского летчика украинец

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Умер украинец, назвавший «предателем» погибшего в Сирии пилота 

Рамблер 5 часов назад
Украинский волонтер Леонид Краснопольский, назвавший пилота сбитого в Сирии российского самолета «предателем», стал жертвой ДТП. Об этом его жена Ольга сообщила на своей странице в соцсети Facebook.
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По данным местных СМИ, авария произошла в Днепропетровске: Краснопольский на Kia пытался повернуть налево, когда его в бок протаранил автомобиль Toyota Prado.
3 февраля волонтер написал в своих соцсетях, что в небе над Сирией был сбит «свинособачий» Су-25, а на следующий день он заявил, что летчик Роман Филипов был уроженцем Симферополя, который ранее служил в украинской армии и «предал родину».
Между тем известно, что майор Филипов родился на Дальнем Востоке и никогда не был служащим Вооруженных сил Украины.
Леонид Краснопольский владел магазином «патриотической продукции» Hunta.in.ua, доходы от деятельности которого перечислял на украинской армии.
3 февраля стало известно, что самолет Су-25 ВКС РФ был сбит в Сирии. По данным Министерства обороны России, пилот Роман Филипов катапультировался, но погиб в бою с террористами на земле. Ответственность за произошедшее взяли на себя две группировки — «Джейш ан-Насер» и «Хайет Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России).
 Ещё 9 источников 
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