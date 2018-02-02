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Порошенко загнал себя в угол
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Перепуганный Порошенко загнал себя в угол 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Reuters
Украина не готова к сценарию мирного урегулирования в Донбассе, а введение в регион российских миротворцев позволит Москве давить на Киев вместе с Западом. Такое мнение в эфире одного из украинских телеканалов высказал эксперт Международного института демократий Евгений Дикий.
По его словам, в случае появления в Донбассе миротворческих контингентов третьих стран у Украины "начнутся серьезные проблемы". Дикий уверен, что в таком случае Россия перехватит инициативу и вместе с Западом начнет давить на Украине в плане предоставления автономии Донбассу, амнистии участников вооруженных отрядов Донецкой и Луганской народных республик и прочего.
"Они будут требовать все то, что наши с перепугу подписали в Минске", — предупреждает эксперт.
>> Завод Порошенко передан в собственность России
Минские соглашения были подписаны главами России, Германии, Франции и Украины в феврале 2015 года. Этому предшествовал очередной виток боевых действий между украинскими вооруженными силами и отрядами самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Киев потерпел поражение и потерял город Дебальцево — крупный транспортный узел Донбасса.
Подписанные в Минске договоренности содержали комплекс мер по мирному урегулированию, в том числе
обмен пленными, отвод вооружений, прекращение социально-экономической блокады Донбасса, придание региону особого статуса и прочее.
Однако сразу же стало очевидно, что президент Петр Порошенко тяготится подписанными соглашениями. Киев начал грубо нарушать взятые на себя обязательства, в том числе продолжая обстрелы находящихся у линии соприкосновения городов Донбасс.
А несколько недель назад Верховная рада приняла президентский законопроект о реинтеграции Донбасса. В нормативно-правовом акте Россия названа "страной-оккупантом", а глава государства получает диктаторские полномочия, в том числе по своему усмотрению использовать вооруженные силы без согласия парламента, а также вводить военное положение в отдельных областях.
Показательно, что в новом законопроекте нет ни слова о заключенных почти три года назад минских соглашениях. По словам экспертов, это доказывает, что Киев не собирается выполнять взятые на себя обязательства и не настроен на решение конфликта в Донбассе мирным путем.
В начале сентября прошлого года президент России Владимир Путин выдвинул инициативу о введении миротворческого контингента на линию соприкосновения украинских вооруженных сил и отрядов Донецкой и Луганской народных республик. Идея главы государства позволила бы реально продвинуться на пути мирного урегулирования в регионе.
Но официальный Киев предложение Путина воспринял крайне нервозно.
Чувствуя безоговорочную поддержку со стороны США, Украина отклонила инициативу президента России и попыталась диктовать собственные правила игры.
В Киеве заявили, что миротворцы должны размещаться на границе России и Украины. Кроме того, в руководстве Незалежной выступили против присутствия в составе контингента ООН российских представителей. Естественно, что столь неконструктивная позиция нисколько не приблизила окончание войны в Донбассе.
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