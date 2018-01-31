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ДНР и ЛНР сделали шаг к объединению
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ДНР и ЛНР сделали шаг к объединению 

Рамблер 4 часа назад
Самопровозглашенные ДНР и ЛНР подписали протокол о намерениях тесного сотрудничества в экономике и создании единого таможенного пространства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации главы ДНР Александра Захарченко.
«Эти документы — старт нового этапа развития отношений между республиками, благодаря им наше экономическое взаимодействие будет развиваться и крепнуть», — цитирует пресс-служба руководителя ДНР.
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что «протокол будет полезен для наших экономик и не допустит политических спекуляций на теме взаимодействия наших территорий. И, безусловно, станет гарантом социальной стабильности наших республик».
Отмечается также, что в рамках протокола было подписано Соглашение о сотрудничестве между предприятиями «Донецкая железная дорога» и «Луганская железная дорога».
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