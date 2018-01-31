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Украинцы блокировали переход на польской границе
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Митингующие заблокировали движение транспорта на украино-польской границе 

ТАСС 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Около 80 протестующих заблокировали движение транспорта в пункте пропуска "Рава-Русская" на украино-польской границе. Об этом во вторник сообщили в Государственной фискальной службе по Львовской области.
"Сегодня, около 18:30 (19:30 мск), группа лиц (около 80) начала блокирование дороги к пункту пропуска "Рава-Русская". Претензий к работе таможни от митингующих нет. Также во время общения участников блокады с одним из руководителей таможенного поста не поступало ни устных, ни письменных обращений", — говорится в сообщении в Facebook.
При этом представитель главного управления Национальной полиции Украины Игорь Зинкевич заявил, что протестующим не нравится работа таможни. "Люди говорят, что им не нравится работа таможни, потому что они долго стоят, поэтому вышли и перекрыли дорогу. Если кто-то планирует поездку на ПП "Рава-Русская", рекомендуем сменить на другой пропускной пункт для пересечения границы", — написал он в Facebook.
В настоящее время, как добавили в ведомстве, на границе с Польшей образовалась очередь приблизительно из 200 машин. На месте присутствуют сотрудники полиции, которые обеспечивает порядок.
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